Leipzig

Die am Dienstag vom Sächsischen Regierungskabinett auf den Weg gebrachte Corona-Schutzverordnung weckt Hoffnungen auf eine baldige Öffnung der Fitness-Studios. Demnach dürfen sie ihren Betrieb wieder aufnehmen, wenn im Landkreis oder der kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt – konkret, nach fünf Tagen plus einer zweitägigen Umstellungsfrist. Vorgeschrieben sind zudem ein tagesaktueller und negativer Coronatest für die Sportler und die Erfassung der Kontaktdaten. „Ich habe nicht damit gerechnet, aber jeden Tag gehofft. Das ist sensationell“, meint Thomas Flechsig, Geschäftsführer bei „Skyline Sports Club“ in der Elsterstraße. Zumal man in Leipzig auf einem guten Weg sei. Das Robert-Koch-Institut gab die Sieben-Tage-Inzidenz der Messestadt am Dienstag mit 111 Fällen pro 100.000 Einwohner und Woche an.

Lesen Sie auch Inzidenz unter 100: Sachsen plant diese Lockerungen

Flechsig geht davon aus, dass sein Studio binnen zwei bis drei Tagen bereit für einen Neustart wäre: „Die größte Hürde ist gerade, dass wir verliehenes Equipment rechtzeitig zurück bekommen müssen. Ansonsten könnte es losgehen. Nötige Bauarbeiten haben wir bereits im ersten Lockdown durchgeführt. Das Hygienekonzept steht. Wir sind bei den Selbsttests in Vorkasse gegangen. Das heißt, unsere Kunden könnten sich bei uns auch ein Mal pro Woche testen lassen. Wir stehen quasi Gewehr bei Fuß.“

„Haben es letztes Jahr bewiesen“

Dass eine Wiederöffnung unproblematisch wäre, ist sich Flechsig sicher: „Ich hab da keine Sorge. Wir haben letztes Jahr bewiesen, dass wir das infektionsfrei hinbekommen können. Ich will den Menschen auch einfach nicht ihre Eigenverantwortung absprechen.“Aktuell bietet sein Studio unter anderem Online-Kurse an. Kunden, die durch ihre weiter bezahlten Beiträge das Überleben von Skyline Fitness sichern, sollen nach einem Neustart Kompensationen angeboten werden. Dann würden für Flechsig aus finanzieller Sicht anstrengende Monate beginnen.

Auch Matthias Wolf kann kaum erwarten, endlich wieder loszulegen: „Wir freuen uns sehr. Es ist schön, wenn man weiß, dass man bald wieder sein eigenes Geld verdienen kann und nicht mehr auf staatliche Hilfen angewiesen ist“, so der Betreiber der „ Matthias Sport Center“ Leipzig, die zuletzt am 1. November geöffnet hatten. Zwei Wochen, schätzt Wolf, würde es nach einem halben Jahr Pause dauern, um seine drei Standorte startklar zu machen: „Wir haben am Mittwoch eine Beratung und werden da natürlich auch über die neuesten Entscheidungen sprechen. Man muss ja erst mal genau schauen, was unter welchen Bedingungen möglich wäre.“

Team mit neuen Plänen

Sollte die Regelung tatsächlich in Kraft treten und die Fallzahlen in Leipzig weiter fallen, steht für Wolf zunächst die Reaktivierung seines Teams auf dem Plan: „Wir müssen alles wieder in Bewegung bringen.“ Zusätzlich plant er wie Flechsig, der eine Terrasse nutzen will, ein Outdoor-Angebot: „Ich will noch nicht zu viel verraten. Aber wir bereiten am Standort Scherlstraße etwas im Bereich funktionelles Training und Fitness vor.“

Bei aller Vorfreude und Motivation, die Krise sei mit einem möglichen Neustart nicht automatisch vorbei: „Richtig spannend wird es erst, wenn wirklich geöffnet wird. In den vergangenen Monaten hatten wir natürlich keine Neuanmeldungen. Wir müssen darauf bauen, dass die Leute nach Indoor-Fitness dürsten, sowohl Neu- als auch unser Altkunden. Wenn alle nur noch Fahrrad fahren, sieht es schlecht aus. Ich schätze, es dauert mindestes zwei bis drei Jahre, bis auch wirtschaftlich bei uns wieder alles nach Plan läuft. Zumal wir bis heute nicht wissen, ob wir die staatlichen Hilfen behalten dürfen.“

Von Anton Zirk