Leipzig

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Leipzig im September gesunken. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte, sank die Zahl im Vergleich zum August um 1422 auf 21.991, also um 3,4 Prozent. Im Vergleich zum September 2020 ist der Rückgang um 4120, die nun in Beschäftigung sind, noch deutlicher.

Positive Entwicklungen seien im September grundsätzlich nicht unüblich, jedoch registriert die Bundesagentur diesmal einen besonders starken Rückgang: „Die Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt in Leipzig fällt überproportional gut aus und dieser erholt sich weiter von den pandemiebedingten Einflüssen“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Leipzig Steffen Leonhardi.

Er erwartet zudem keinen zeitnahen Einbruch der Entwicklung: „Aufgrund der anhaltenden Herbstbelebung rechne ich auch im nächsten Monat mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit“. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell in der Messestadt noch bei 6,8 Prozent. Im Juli hatte sie bei 7,2, zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr bei 8,2 gelegen.

Auch die Zahl der Betriebe, die in Leipzig Kurzarbeit abrechnen ist rückläufig. Im Mai (jüngster statistischer Datenbestand) waren es demnach 2.631. Zum Vergleich: Im April waren es noch 2835, im Januar 3463 und zum Höhepunkt der Kurzarbeit im April 2020 4.759 Betriebe.

Nachdem der Aufschwung am Arbeitsmarkt während der Sommerferien in Sachsen eine Verschnaufpause eingelegt hatte, gab es im September neuen Schub. Die Zahl der Arbeitslosen ging um 4,5 Prozent auf knapp 116.300 zurück (Stichtag 13. September). Dies sei ein Indiz für eine robuste Wirtschaft, hieß es. Die Arbeitslosenquote sank von 5,7 auf 5,5 Prozent und lag nur knapp über dem Bundesschnitt (5,4).

Viele junge Menschen in Studium und Ausbildung

„Wir holen wieder auf und bewegen uns aus dem Tal heraus“, konstatierte Bundesagentur-Geschäftsführer Klaus Peter-Hansen. Dennoch sei das Niveau vor der Corona-Krise noch nicht erreicht. Im September 2019 lag die Quote bei 5,2 Prozent. Den Experte zufolge haben nach den Sommerferien viele junge Menschen eine Ausbildung oder ein Studium begonnen. Gleichzeitig hätten die Unternehmen nach der Urlaubszeit wieder kräftig Personal eingestellt und frisch ausgebildete Facharbeiter einen neuen Job erhalten. So sank die Zahl der Arbeitslosen in der Gruppe der unter 25-Jährigen überdurchschnittlich um fast 15 Prozent.

Von Anton Zirk