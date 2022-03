Leipzig

Frauenquote – Männerquote: Die eine wird immer wieder diskutiert, die andere gibt es schon – die Männerquote. Und zwar in der Welt der Wirtschaft. Hier geht die Männerquote, je weiter man nach oben schaut, gegen 100 Prozent. Und die Frauenquote? Debatten darum werden hitzig geführt, klassischerweise vorm 8. März, dem Frauentag. Resultate hingegen bleiben häufig auf der Strecke. Warum? Antworten darauf gibt es viele, eine davon wäre: Auch im Jahr 2022 gestatten wir uns noch Denkmuster aus den Sechzigern. Stimmt nicht, sagen Sie.

Zur Person Regine Möbius, geboren 1943 in Chemnitz, kam als Sechsjährige mit ihrer Familie nach Leipzig. Nach einer naturwissenschaftlichen Laufbahn nahm die Literaturliebhaberin mit 40 ein Studium am heutigen Literaturinstitut in Leipzig auf. Bekannt wurde die meinungsstarke Autorin unter anderem mit ihren Texten über Erich Loest.

1996 leitete ich erstmalig den „Leipziger literarischen Herbst“. Gegründet nach dem Mauerfall von engagierten Mitgliedern des Verbandes deutscher Schriftsteller. Jährlich fand er statt, seine Leitung überwiegend in Leipziger Männerhand. Der meinige sollte ein Frauen-Herbst werden. Ich nannte ihn „Eva und Adam“. Protest aus der Männerecke. Öffentlich beschimpfte mich ein Leipziger Schriftsteller: „Man wisse, was solche Frauen für Bücher lesen, die biblische Figuren einfach verdrehen.“ (gemeint war die übliche Bezeichnung der zwei göttlich-weltlichen als Adam und Eva).

Wie war das eigentlich in der DDR?

Es wurde ein frauengeprägtes Festival mit großem Zuspruch – auch von Männern. Tatsache war trotzdem, die Pausengespräche dieses Festivals, aber nicht nur dieses, sondern vieler Lesungen, Veranstaltungen, Diskussionen, die ich moderierte oder leitete, dienten auch dazu, dass besorgte Frauen auf meinen Mann zukamen, um ihm ihr indirektes Bedauern auszusprechen. Er sähe seine Frau doch eher wenig, da sie ja häufig unterwegs … aber sicher käme er damit zurecht. Wenn es wenigstens Männer gewesen wären, die ihm Trost zugeheuchelt hätten.

Wie war das eigentlich in der DDR mit den Frauen, ihrer Quote, ihrer Gleichberechtigung? Öffentliche Diskussionen um eine sogenannte Mittelpunkts Rolle der Frau, um ihre Berechtigung gleich zu sein, wurden offensiv nur stellvertretend im Bereich der Kunst geführt. In einem Essay zu „Frausein in der DDR-Gesellschaft“ untersuchte ich 1984 als Studentin am Literaturinstitut Johannes R. Becher Christa Wolfs Aussage in ihrem Roman „Kassandra“. In dieser Seherin, so die Wolf, „ist eine der ersten Frauengestalten überliefert, deren Schicksal vorformt, was dann, dreitausend Jahre lang, den Frauen geschehen soll: dass sie zum Objekt gemacht werden.“. Offizielles Resultat: Heftige Diskussion und Note im Keller.

Zwei Jahre vorm Fall der Mauer bat mich die Leipziger Malerin Irmgard Horlbeck-Kappler, ihre Personalausstellung zu eröffnen. In der Vorbereitung erfuhr ich, dass einige ihrer männlichen Hochschulkollegen diesen Eröffnungsvortrag selbstverständlich in ihrem Zuständigkeitsbereich sahen. Ich hielt die Rede mit dem Schlusssatz: „Sicher hat sie (Horlbeck-Kappler) auf diesem langen Weg, den sie gehen wollte und musste, Kräfte in der Auseinandersetzung mit dem Traditionellen verbraucht.“ Das war der Stein des Anstoßes. Wieso hatte eine Künstlerin Kräfte in irgendeiner Auseinandersetzung verbraucht? Denn im Artikel 7 der DDR-Verfassung vom 7. Oktober 1949 hieß es: „Mann und Frau sind gleichberechtigt. Alle Gesetze und Bestimmungen, die der Gleichberechtigung der Frau entgegenstehen, sind aufgehoben.“

So mancher Gewerkschafter band sich eine Schürze um

Zu den obligatorischen DDR-Feiern am Frauentag ging es in den Reden nicht ohne Artikel 7. Noch immer sind mir diese Festversammlungen in skurriler Erinnerung. So mancher BGL-Vorsitzende (Betriebsgewerkschaftsleitung) band sich eine Schürze um, wurde zum Kaffee- und Likör-Einschenken abkommandiert und hielt anerkennende Reden auf die zur Feier geladenen Frauen und ihre Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Für 92 Prozent, das entsprach wohl weltweit der höchsten Frauenerwerbsquote, war dies das Arbeitsumfeld.

War es das Mantra Gleichberechtigung, dass die Haltung der DDR-Frauen verändert hatte? Nein. Sie galten als gut qualifiziert, erfolgreich und unabhängig, fragten nicht nach Gleichberechtigung, sondern waren sich ihrer bewusst. Mit vielem DDR-haften, was im Einigungsprozess entsorgt wurde, verschwanden Grundlagen, wie finanzielle Unabhängigkeit für dieses Selbstbewusstsein. Das war bitter.

An zweiter oder dritter Stelle – und immer „gern“ im Ehrenamt

Anfang der 1990er Jahre waren es Autorinnen aus Ost und West, die deutlich auf Bevorzugung männlicher Kollegen bei der Honorierung, dem leichteren Abschluss von Verlagsverträgen oder den erschwerten Arbeitsbedingungen aufmerksam machten. Im Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller war ich 1994 die einzige Frau, die einem Landesverband vorstand. Die anderen 15 waren Männer.

2007 dann die Wahl zur Verdi-Bundesbeauftragten für Kunst und Kultur, vier Jahre später zur Vizepräsidentin des Deutschen Kulturrates. Ehrenamt und Frauen, eine auffällige Konstellation. Vor einigen Jahren fand ich mich in der Zeitschrift „Kultur.Medien.Politik“ unter den „60 Spitzenfrauen aus Kunst, Musik, Kultur und Medien“ wieder. Diese Übersicht veranschaulichte, dass zwar bereits in allen Kulturbereichen anerkannte Frauen in Spitzenfunktionen arbeiteten. Doch oft nicht an erster, sondern an zweiter oder dritter Stelle und immer „gern“ im Ehrenamt.

„Nur nicht unterschätzen“, titelte der Geschäftsführer des deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann ein Porträt, das er vor einiger Zeit über mich schrieb. Ab wann wird Mann nicht mehr auf die Idee kommen, man könne Frau, vielleicht weil sie Frau ist, unterschätzen?

