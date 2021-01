Urteil am Landgericht - Serie von Gewalttaten in Leipzig: Täter muss in Psychiatrie

Ist ein 20-Jähriger für die Allgemeinheit gefährlich? Nach einer Serie von Gewalttaten in Leipzig bejahte das Landgericht Leipzig diese Frage. Der schuldunfähige Täter kommt daher in den Maßregelvollzug