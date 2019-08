Die Idee stammte von Tierärztin Stefanie Schmidt. Als Mitarbeiterin am Leipziger Institut für Tierernährung gründete sie 2011 mit Absolventen der Handelshochschule eine Firma, die individuelles Futter für Hunde herstellt. Mit großem Erfolg: Futalis zählt heute 70 Mitarbeiter und hat gerade eine Millionen-Investition in Mölkau abgeschlossen. Ein Blick in die Produktion.