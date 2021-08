Leipzig

Über Parknotstand wird in Leipzig nicht nur von Autofahrern geklagt, sondern auch von Fahrradfahrern. Sie können selber etwas unternehmen, um ihre Stellplatznot zu lindern – sogar in ihrer eigenen Straße und vor ihrem Haus. Denn die Stadt stellt auf Wunsch Fahrradbügel auf, wenn Bürger die Erstfinanzierung übernehmen und sich die gewünschte Fläche in der Baulastträgerschaft des Rathauses befindet.

Wohn- und Mietwert werden verbessert

Genutzt hat diese Möglichkeit jüngst Ulrich Patzer, Ehrenvorsitzender des ADFC Leipzig. Er hat zwei Bügel im verkehrsberuhigten Bereich vor dem Mehrfamilienhaus Thomasiusstraße 2a bezahlt. „Jedes Mal wenn ich hier mein Fahrrad abstellen wollte, habe ich mich geärgert, dass es viel zu wenig Fahrradbügel gibt“, begründet der 84-Jährige seine Investition. Schließlich habe er zur Selbsthilfe gegriffen und das Angebot der Stadt genutzt. „Park-Möglichkeiten fürs Rad verbessern den Wohn- und Mietwert“, meint er. „Eigentlich müssten deshalb Hauseigentümer das Angebot der Stadt viel stärker nutzen.“ In der Thomasiusstraße 2a ist dies offenbar schon geschehen. Dort stehen inzwischen insgesamt zehn nagelneue Fahrradbügel.

Ulrich Patzer für „seine“ beiden fest eingebauten Edelstahlbügel vom Typ „Leipzig“ insgesamt 360 Euro aufgewendet. Um sie zu bestellen, hat er sich noch aus dem Netz eine Antragsformular heruntergeladen, es ausgefüllt und an das Verkehrs- und Tiefbauamt in der Prager Straße geschickt. Dort wurde alles geprüft und ihm anschließend eine „Vereinbarung“ zugeschickt.

310 Euro für einen Fahrradbügel

In diesem Papier verpflichtet sich die Stadt, ein fachlich geeignetes Unternehmen zu beauftragen und Ulrich Patzer akzeptiert, dass er keinen Anspruch darauf hat, dass die beiden Bügel „unbeschränkt Bestand“ haben – zum Beispiel, wenn die Straße einmal umgebaut werden sollte oder künftig andere Parameter für das Aufstellen solcher Bügel gelten sollten. Außerdem werden die beiden Abstellmöglichkeiten nach der Abnahme Eigentum der Stadt und eine Nutzung zu Werbezwecke ist ausgeschlossen. „Das finde ich richtig und gut“, sagt der Senior. „Von der Beantragung bis zum Einbau sind bei mir rund acht Wochen vergangen.“

Solche Angebote unterbreitet die Stadt bereits seit 2012. Trotzdem ist die Offerte bislang weitgehend unbekannt geblieben. „In den vergangenen Jahren wurden rund 20 Anträge pro Jahr bearbeitet“, erklärt ein Sprecher der Stadt auf LVZ-Anfrage. „Zwischen 2012 und 2021 konnten insgesamt 193 Anträge mit 1050 Fahrradbügeln bewilligt und umgesetzt werden.“ Eine Preisstaffelung gibt es nicht, da die Bürger meist nicht über drei Fahrradbügel anfragen würden. Teilweise werden auch Rückzahlungen vorgenommen, wenn die Installation günstiger wird – was immer von den örtlichen Gegebenheiten abhängt.

Doch Fakt ist auch, die Preise sind in den vergangenen Monaten deutlich angestiegen. Ein Bügel kostet inzwischen 310 Euro – fast so viel wie die beiden, die der ADFC-Ehrenvorsitzende Anfang April diesen Jahres zusammen geordert hat.

Schnelle Bearbeitung und Installation

Es wird auch nicht jeder Wunsch erfüllt. Geprüft wird unter anderem, ob für das regelgerechte Aufstellen der Bügel genügend Freiraum im Gehwegbereich vorhanden ist, eine Zuwegung für Rettungs- und Versorgungsfahrzeuge freigehalten werden kann und die Flächen den Anforderungen einer Installation genügen, also regelkonform befestigt sind. Der unterirdische Bauraum sollte ebenfalls frei sein sowie der Brand- und Denkmalschutz, die Stadt- und Grüngestaltung und die konzeptionelle Stadtgestaltung beachtet werden.

Im Rathaus wird betont, dass sich die Offerte nicht nur an Privatpersonen, sondern auch an Hausbesitzer, Vermieter, Gewerbetreibende, Geschäftsleute und Arbeitgeber richtet. Von der Auftragserteilung bis zum Aufstellen würden im Durchschnitt sechs bis acht Wochen vergehen, heißt es. Das Verkehr- und Tiefbauamt bemühe sich aber immer um eine zeitnahe Bearbeitung und Installation.

Info: Wer sich vorstellen kann, einen Bügel zu bezahlen, findet im Netz Informationen unter www.leipzig.de/umweltl-und-verkehr/unterwegs-inleipzig/fahrrad/leipziger-buegel/.

Von Andreas Tappert