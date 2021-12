Leipzig

Wie diese Woche bekannt wurde, soll ein 36-jähriger Leipziger DJ Fotos von mehr als 50 Frauen auf eine Pornowebsite gestellt haben – darunter Intimfotos, die er unerlaubt anfertigte, zum Beispiel während Frauen neben ihm schliefen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Sogenannter „revenge porn“ – also: Rache-Pornos – sind kein neues Phänomen. Jede fünfte Frau mit Internetzugang war mindestens einmal davon betroffen. In den Augen der 1967 in Magdeburg geborenen Soziologin Dr. Susan Arndt liegen die Gründe für solche Fälle länger zurück, als es das Internet gibt.

Frau Dr. Arndt, ist der Leipziger Fall ein Einzelfall?

Nein, es ist ein Gewaltakt mit einer langen Vorgeschichte. Gemeint ist die patriarchalische Vorstellung von Männern, dass sie über Frauen herrschen dürfen. Man muss sich nur überlegen, dass Vergewaltigung in der Ehe erst seit den Neunzigerjahren strafbar ist. Oder dass es in Kriegen für die Soldaten dazugehörte, in eroberten Dörfern die Frauen zu vergewaltigen. Wenn sich heute Männer gegen die Aufweichung des generischen Maskulinums wehren, ist das dieselbe Melodie: die Angst um ihr Bestimmungsrecht über Frauen.

„Mit der Digitalisierung ist das immer einfacher geworden“

Warum hört man immer wieder von Fällen, in denen Fotos von Frauen gegen deren Willen veröffentlicht werden?

Mit der Digitalisierung ist das immer einfacher geworden, weil man heute andauernd fotografiert. Aber es fängt oft schon damit an, wie Frauen in Beziehungen inszeniert werden. Müssen sie immer sexy aussehen und den männlichen Blick bedienen? Wenn ja: Posiert der Mann auch nackt für Fotos? Jede Frau muss sich auch in guten Zeiten darüber bewusst sein, dass solche Fotos nach einer Trennung von einem vielleicht verletzten Partner aus Rache veröffentlicht werden können.

Was würden Sie Betroffenen raten?

Natürlich ist es eine Hürde, solche Fälle zur Anzeige zu bringen. Schließlich sind Polizisten nicht explizit für solche Fälle geschult und schon das Erzählen davon kann traumatisierend sein. Außerdem ist es nicht immer leicht, die rechtsstaatliche Schuld nachzuweisen. Mittlerweile richtet sich die Gesetzeslage aber darauf aus: Seit dem 1. Oktober 2021 fällt die Veröffentlichung solcher Fotos unter den Stalking-Paragrafen und kann mit Freiheitsstrafen belegt werden. Betroffene sollten sich möglichst überwinden und die Fälle anzeigen. Nur so können die Fotos auch sicher aus dem Internet verschwinden.

„Es ist eine Sache der Männer“

Was raten Sie Männern, die von solchen Fällen hören?

Es gibt die Tendenz, dass Männer Mitleid im Lessingschen Sinne auslegen, also: Ich kann nur mitleiden, wenn es mir passieren kann. Tatsächlich ist es kaum erforscht, wie oft Männern solche Fälle widerfahren, ich kenne keine. Ich würde aber jeden Mann ermuntern, in solchen Situationen Solidarität zu zeigen. Dadurch kann das gesellschaftliche Vertrauen in Männer, das unter solchen Fällen leidet, wieder gestärkt werden. Ich will es ganz klar sein: Solche Fälle sind keine Angelegenheit von Frauen, es ist eine Sache der Männer.

Was würden Sie dem Täter raten?

Klassischerweise fühlt er sich jetzt missverstanden und schämt sich. Aus solcher Scham wird dann oft Wut. Die hilft aber niemandem. Der Täter sollte sich ganz ehrlich fragen, warum er so gehandelt hat. Welche Erfahrungen hat er gemacht, die ihn so werden ließen? Das kann man bearbeiten, es gibt heute gute Angebote in der Verhaltenstherapie. Auch andere Männer sollten sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wir wurden alle in patriarchalische Muster hinein sozialisiert, die uns zum Täter werden lassen können.

Dr. Susan Arndt, 54, ist in der DDR aufgewachsen und heute Professorin für Anglophone Literaturen an der Universität Bayreuth. Im Jahr 2020 veröffentlichte sie ihr Buch „Sexismus: Geschichte einer Unterdrückung“ (416 Seiten, 26 Euro). Sie ist die Ehepartnerin des SED-Forschers Dr. Ilko-Sascha Kowalczuk.

Von Josa Mania-Schlegel