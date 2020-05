Leipzig

Die Polizeidirektion Leipzig sucht einen Mann, der des sexuellen Missbrauchs verdächtigt wird. Er soll im Herbst 2018 und Frühjahr 2019 mehrere Sexualstraftaten begangen haben, bei denen auch Kinder Opfer wurden. Im Mai 2019 wandte sich die Polizei bereits an die Öffentlichkeit und bat um Mithilfe – bisher ohne Erfolg. Deshalb werden jetzt weitere Bilder freigegeben, um die Identität des Mannes zu klären.

Die bekannt gewordenen Sexualstraftaten

Am 12. November 2018 gegen 15.30 Uhr spielte der Unbekannte in einem Bus der Linie 90 in Höhe Wittenberger Straße/ Delitzscher Straße einem elfjährigen Mädchen auf einem Handy eine Videodatei mit pornografischem Inhalt vor.

Am 21. Januar 2019 zwischen 15.10 Uhr und 15.25 Uhr zeigte er am Nordplatz 1 zwei elfjährigen Mädchen sein unbedecktes Geschlechtsteil.

Am 2. Februar 2019 war ein zwölfjähriges Mädchen gegen 12.45 Uhr mit dem Bus der Linie 90 unterwegs, als der Unbekannte plötzlich seine Jacke öffnete und sich entblößt zeigte. Zudem folgte er dem Mädchen, als es an der Haltestelle Virchowstraße ausstieg und gemeinsam mit einem Freund einen Einkaufsmarkt aufsuchte. Letztlich ließ er von den Kindern ab, setzte sich am Spielplatz Daumierstraße/Dietzgenstraße auf eine Bank, wo er weitere sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Am 11. April 2019, gegen 21.45 Uhr, fuhr der Tatverdächtige mit der Straßenbahn der Linie 15 in Richtung Meusdorf. Während der Fahrt, in Höhe der Lützner Straße, stellte er sich vor eine 34-Jährige, zog seine Hose herunter und manipulierte an seinem Geschlechtsteil.

Beschreibung des Mannes

• zirka 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß

• blasse, helle Haut und helle, kurze Haare, Dreitagebart

• Bekleidung: dunkelblaue Jacke mit Knopfleiste, dunkelblaue Jogginghose, knöchelhohe Schuhe braun mit weißem Fell, Beanie-Mütze mit blau-schwarzen Streifen, schwarzer Schal, schwarz-grauer „Deuter"-Rucksack.

Wer erkennt den Mann? Wer weiß, wo er sich regelmäßig aufhält? Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Leipzig und nimmt diese in der Dimitroffstraße 1, in 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 966 4 6666 entgegen.

Von Kerstin Decker