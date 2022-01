Leipzig

Die römisch-katholische Kirche in Deutschland wird einmal mehr erschüttert: Das jüngste Gutachten über den Umgang mit hunderten Fällen sexualisierter Gewalt im Erzbistum München und Freising seit 1945 wirft Kardinälen und Erzbischöfen, unter anderem auch dem emeritierten Papst Benedikt XVI., schwere Versäumnisse vor. Jahrzehntelang wurden die Opfer im Stich gelassen, die Täter gedeckt, die Verbrechen vertuscht, die Skandale bagatellisiert. Gregor Giele (55), Pfarrer der Leipziger Propsteigemeinde St. Trinitatis mit ihren rund 5000 Katholiken, macht das alles sehr betroffen. Im LVZ-Interview spricht er über erschütternden Machtmissbrauch, quälende Ohnmacht und gebrochene Seelen.

Angenommen, Sie müssten in diesem Moment aus dem Stegreif eine Rede über das Wesen der katholischen Kirche halten: Was fiele Ihnen ein?

Ich würde über den Glauben an Gott, die Gestaltung des Glaubens mit Gleichgesinnten, über geistliche Traditionen, über die kulturelle Vielfalt und die globale Dimension unserer Kirche sprechen. Und so wenig wie möglich über ihre Organisationsstruktur.

Warum das?

Die ist streng hierarchisch, es fehlen Gewaltenteilung und Transparenz. Und es handelt sich um eine reine Männerkirche. Es tut einer Organisation nie gut, wenn sie sich nur auf ein Geschlecht konzentriert. Was mich besonders stört: Der Organisationsschutz steht meist höher als der Menschenschutz.

Womit Sie die aktuellen Entwicklungen im Missbrauchsskandal ansprechen, die hilflos wirkenden Versuche einer Aufarbeitung. Welche Fehler hat Ihre Kirche gemacht?

Es erschreckt mich, dass überall da, wo es zu sexualisierter Gewalt gekommen ist, offenbar völlig klar war, dass diese schlimmen Vergehen an menschlichen Seelen unter den Teppich zu kehren sind. Überall ein und derselbe Reflex. Niemand hat auch nur ansatzweise einen anderen Weg einzuschlagen versucht. Vertuschen lautete das Gebot der Stunde. Und weil es keine Kontrollmechanismen innerhalb der einzelnen deutschen Bistümer gab, konnte dies jahrzehntelang unwidersprochen so laufen. Schlimmer noch: Nach wie vor wird immer nur dann reagiert, wenn Dritte Schwarz auf Weiß nachweisen, dass es Verbrechen an Kindern und Jugendlichen gegeben hat und dass die Verfolgung dieses himmelschreienden Unrechts durch die Verantwortungsträger ausgeblieben ist. Das erschreckt mich am meisten.

Zur Person Gregor Giele wurde 1966 in Dresden geboren. Seit 2008 wirkt er als römisch-katholischer Priester in der Leipziger Pfarrei St. Trinitatis, der Propsteigemeinde. Daher darf sich der 55-Jährige auch Propst nennen, obwohl ihm dieser Titel nicht wichtig ist. Giele ist zudem leitender Seelsorger im Dekanat Leipzig, dem rund 33 000 Katholiken in der Stadt Leipzig sowie in Teilen der Landkreise Leipzig und Nordsachsen angehören.

Schutzbefohlene zu vergewaltigen, die Macht des geistlichen Amtes zu missbrauchen und seine offenbar unterdrückte Sexualität auf brutale Weise auszuleben – inwiefern hat dieses Verhalten auch etwas mit dem Pflichtzölibat zu tun?

Es gibt ein Bündel von Gründen für die sexualisierte Gewalt der Täter. Der Missbrauch von Macht steht für mich dabei an oberster Stelle, er wiegt am schwersten. Der Zölibat mag auch eine gewisse Rolle spielen, aber ganz ehrlich: Wenn ich ein Problem mit dem Versprechen der Ehelosigkeit und dem Verzicht auf Sex habe, dann suche ich mir eine Freundin oder einen Freund. Deshalb muss ich mich nicht an Kindern vergreifen.

Und doch steht die katholische Kirche besonders oft am Pranger, wenn es um Kindesmissbrauch geht. Was läuft da schief?

Sexualität wurde und wird tabuisiert. In unserem Katechismus ist sie geradezu überreguliert. Das Schlafzimmer kennt ganz, ganz viele Regeln, das Arbeitszimmer nur wenige. Ein vergleichsweise entspannter Umgang mit Sexualität, auch mit der Lust auf Sexualität, ist uns auch in der Neuzeit noch nicht gelungen. Stichwort Verhütung, Stichwort gleichgeschlechtliche Liebe. Und dann beweist die Vergangenheit, dass Täter, die sich an Minderjährigen über Jahre hinweg vergreifen, mit diesem ihren Verhalten und trotz der Schwere der Taten ungestraft durchkommen. Das senkt Grenzen.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat unlängst die kecke These aufgestellt, die 68er-Bewegung mit ihrem Postulat nach freier Liebe habe die Pädophilie salonfähig gemacht, der Pädophilie unter Priestern und Ordensleuten somit Vorschub geleistet. Wie bewerten Sie solche Analyseansätze?

Die 68er-Bewegung hat Joseph Ratzinger schon immer auf dem Kieker, sie ist sein Lieblingsgegner. Diese These halte ich für ausgesprochen schwierig. Neben der Tabuisierung von Sexualität krankt die katholische Kirche an einer Überregulierung, ja an einer Überfokussierung dieses Themas.

Und sie kommt wie aus dieser Verklemmung heraus?

Als Seelsorger scheue ich mich in der Regel vor einfachen Antworten. Das Leben ist zu komplex und mit ihm sind es die menschlichen Abgründe. Wir müssen uns den Missbrauchsfällen stellen. All dem, was den Skandal zum Skandal macht, dürfen wir nicht länger ausweichen; nicht unserer Unaufrichtigkeit, nicht unserer Unbarmherzigkeit. In aller Öffentlichkeit und in aller Offenheit sollten wir über unsere Schuld sprechen. Nur so werden wir wieder ein Stück weit glaubwürdig.

Haben sich jemals Missbrauchsopfer an Sie gewandt?

Ja, mir sind Opfer bekannt. Ihnen fällt es sehr, sehr schwer, über ihr Leid zu reden, ihr Leid zu verarbeiten. Es quälen sie viele Fragen; auch die, ob sie vielleicht selbst etwas falsch gemacht haben. Natürlich ist das völlig absurd. Und doch gibt es diese Frage. Die Scham ist groß und sie sitzt tief.

Die Kirche ließ die Opfer bislang allein. Sie zahlte Schweigegeld, hier und da Schmerzensgeld und versetzte die Täter in andere Gemeinden, wo deren kriminelle Energie weiterlebte. Wer sollte jetzt zurücktreten?

Diese Frage ist für mich sekundär. Viel wichtiger ist die Frage, wie wir mit den Opfern umgehen. Wir müssen ihnen endlich Orte bieten, an denen sie erfahren können: Ich bin nicht allein. Die Kirche gehört an die Seite der Opfer. Und jedes Opfer wird etwas anderes brauchen. Darauf müssen wir achten, nach den Wünschen der Opfer müssen wir uns richten. Da kann Geld eine Rolle spielen, da kann das Bedürfnis, öffentlich Tacheles reden zu wollen, ein Thema sein. Wenn sexualisierte Gewalt ein Ende haben soll, müssen wir genau zuhören und den Opfern alle Hilfe zuteil werden lassen, die diese sich von uns schon lange erhoffen. Und wir müssen aus dem Gehörten die richtigen Schlüsse und Konsequenzen ziehen.

Wie kommt das Herumlavieren des emeritierten Papstes bei Ihnen an? Erst hat er nichts gewusst, dann ein bisschen, dann war er doch in Entscheidungsprozesse involviert, die dem Täterschutz galten.

Sein Verhalten ist eine Katastrophe. Es ist leider seiner Denkweise geschuldet. Benedikt denkt Kirche schon immer als das große Heilige, das es zu bewahren und zu verteidigen gilt. Die Sündhaftigkeit von Kirche tritt bei ihm leider in den Hintergrund.

Wie viele Menschen kommen in diesen Tagen zu Ihnen und erzählen davon, dass sie die Nase voll haben von der katholischen Kirche?

Was ich in meiner Gemeinde und darüber hinaus erlebe, sind Entsetzen und Wut über die Amtskirche. Diese Wut löst Glaubenskrisen aus und führt dazu, dass Leute aus der Mitte der Pfarrei sagen: Ich muss jetzt ein Zeichen setzen, ich trete aus der Kirche aus, möchte aber weiter lebendiges Glied meiner Gemeinde sein, weil mir der Glaube wichtig ist.

Wie viele Austritte hat es gegeben?

Wir hatten 2021 in der Propsteigemeinde doppelt so viele Austritte wie im Jahr zuvor. Es waren rund 210. Das ist viel. Und das tut weh.

Haben Sie noch Lust am Pfarrer-Dasein?

Ja. Ich erlebe lebendige Gemeinde vor Ort in St. Trinitatis, lebendige Gemeinden in der gesamten Stadt. Das trägt. Und außerdem sage ich mir: Ich will das Feld nicht anderen überlassen. Ich will Veränderung in dieser meiner Kirche. Noch ist sie kein hoffnungsloser Fall.

Von Dominic Welters