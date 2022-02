Leipzig

Nach einem schweren Sexualverbrechen in Leipzig-Eutritzsch hat die Polizei am Donnerstag Fahndungsbilder des gesuchten Täters veröffentlicht. Der etwa 21 Jahre alte Mann hat sich am vorigen Sonnabend, 29. Januar, in der Zeit zwischen 21.3o und 23.35 Uhr an einer 20-jährigen Frau vergangen.

Der Tatverdächtige stieg ebenso wie das spätere Opfer an jenem Abend gegen 21.30 Uhr am Hauptbahnhof in die Straßenbahn der Linie 16 in Richtung Eutritzsch. Als die Frau kurz darauf an der Haltestelle Eutritzscher Zentrum ausstieg, folgte er ihr. „Er bedrohte sie und griff sie an“, teilte Polizeisprecherin Therese Leverenz mit. Etwa zwei Stunden zwang der Mann sie zu mehreren sexuellen Handlungen, bevor er gegen 23.30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle „Apelstraße“ auf der Berliner Straße von seinem Opfer abließ und in unbekannte Richtung floh.

Täter trug Montagehandschuhe

Zur Tatzeit trug er dunkle Bekleidung: eine schwarze Jacke mit weißem Reißverschluss (auch an den Taschen), eine schwarze Hose, dunkle Schuhe, einen dunkler OP-Mund-Nasen-Schutz sowie graue Montagehandschuhe. Auch sein Rucksack hatte eine dunkle Farbe. Auf dem Kopf trug er eine Kapuze. Er ist etwa 1,70 bis 1,72 Meter groß und von schlanker Statur. Seine Nationalität ist noch unklar.

Die Ermittler hoffen, anhand der Überwachungsbilder aus der Straßenbahn dem Tatverdächtigen auf die Spur zu kommen.

Insbesondere interessiert die Polizei: Wer hat sich in dem genannten Zeitraum im Bereich Eutritzsch aufgehalten und kann Angaben zu Personen machen, die in diesem Zusammenhang aufgefallen sind? Wer weiß, in welche Richtung sich der Unbekannte entfernt hat? Wer erkennt den Tatverdächtigen auf den Bildern oder anhand der Beschreibung? Wer weiß, wo er sich regelmäßig aufhält? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1, Telefon: 0341 96646666, entgegen.

Von F. D.