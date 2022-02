„Shiny Flakes“: Neue Anklage gegen früheren Leipziger Kinderzimmer-Dealer

Leipzig

Sein Fall war Vorlage für eine populäre Netflix-Serie und eine TV-Dokumentation: Als Teenager vertickte der Leipziger Maximilian Schmidt über seinen Onlineshop „Shiny Flakes“ fast eine Tonne illegale Drogen. Jetzt muss sich die Leipziger Justiz erneut mit dem früheren Kinderzimmer-Dealer befassen. Nach LVZ-Informationen ist beim Landgericht eine neue Anklage gegen den 27-Jährigen und vier mutmaßliche Komplizen anhängig. Erneut sollen über einen Online-Versand kiloweise Drogen verkauft worden sein.

So warb der Drogen-Versand „Shiny Flakes“ im Internet. Quelle: Web

Konkret geht es um sechs Fälle des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in bandenmäßiger Begehung, teilte das Landgericht auf LVZ-Anfrage mit. Maximilian Schmidt und seine Mitangeklagten sollen nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft aus einer Wohnung in der Prager Straße von April 2019 bis Januar 2021 in knapp 500 Postsendungen illegale Drogen versandt haben, unter anderem etwa 16,5 Kilogramm Amphetamin, 2,5 Kilogramm Haschisch, zwei Kilogramm der Partydroge MDMA, 500 Gramm Metamphetamin und 350 Gramm Kokain. Hinzu kamen den Angaben zufolge mehr als 1000 Stück an diversen Tabletten und Arzneimitteln. Kunden hatten die Substanzen laut Anklage über einen Online-Shop bestellt.

Vier Millionen Euro eingenommen

Mit dem Vertrieb von Rauschgift über das Internet kennt Maximilian Schmidt sich aus wie kaum ein anderer. Als im Jahr 2015 sein inzwischen legendärer Online-Versand „Shiny Flakes“ aufflog, waren selbst langgediente Kriminalisten verblüfft. Der Heranwachsende mit Bürstenschnitt und schier berstendem Selbstbewusstsein hatte von seinem Kinderzimmer in der Landsberger Straße in Leipzig-Gohlis aus ein weltweit agierendes Start-up geschaffen. Während seine Mutter annahm, ihr Junge hocke wie alle Kids einfach nur zu viel vor dem Computer und würde sein Taschengeld mit Pfandflaschen aufbessern, verschickte der kriminelle Existenzgründer Rauschgift bundesweit, aber auch in andere europäische Länder sowie nach Nordamerika und Australien.

Von Dezember 2013 bis zu seiner Verhaftung am 26. Februar 2015 scheffelte der Realschüler, der eine Lehre zum Restaurantfachmann abgebrochen hatte, mehr als vier Millionen Euro. Als die Polizei ihm auf die Schliche kam, hatte er noch mehr als 300 Kilogramm Drogen in seinem Zimmer gelagert. Ein Vertreter der Staatsanwaltschaft machte dem gewieften Teenager damals sogar eine Art Kompliment: Wenn das Geschäft nicht illegal wäre, müsse man seinen Hut vor dem Angeklagten ziehen.

Ähnlichkeiten zu Fall 2015

Sein System war ziemlich ausgeklügelt. Anfangs lief der Drogenversand über das verschlüsselte Darknet, später über im Ausland gemietete Server. Für den Vertrieb nutzte der Gohliser eine E-Commerce-Software, um Bestellungen teilautomatisiert abarbeiten zu können. Als Währung akzeptierte er ausschließlich Bitcoins. Der junge Versandhändler beschäftigte sogar drei Gutachter, welche die Qualität der illegalen Ware prüften. Die clevere Ich-AG stolperte schließlich über Anfängerfehler. Weil der Großdealer einige Briefsendungen unzureichend frankiert hatte, kam ihm die Kripo schließlich auf die Spur.

Anfang November 2015 wurde Maximilian Schmidt zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt. Im Zuge dieses spektakulären Falls gab es rund 6000 Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche Kunden von „Shiny Flakes“. Im Alter von 24 Jahren wurde der Leipziger vorzeitig auf Bewährung aus der Haft entlassen. Auch dank der Netflix-Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“ und der Dokumentation „Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord“ gelangte Maximilian Schmidt seither zu einiger Berühmtheit.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Drogen-Shop, der ab dem Frühjahr 2019 von der Prager Straße aus aufgezogen worden sein soll, weist Ermittlern zufolge gewisse Ähnlichkeiten zu dem Modell von „Shiny Flakes“ auf. Die Leipziger Staatsanwaltschaft ist jedenfalls überzeugt davon, dass Maximilian Schmidt auch hier mitgemischt hat. Bereits im November vorigen Jahres erhob sie Anklage. Allerdings hat die zuständige 8. Strafkammer bislang nicht über die Eröffnung des Hauptverfahrens entschieden. Mithin stehen noch keine Prozesstermine fest. Auch Haftbefehle sollen dem Vernehmen nach bisher nicht erlassen worden sein.

Von Frank Döring