Shopping unter 2G-Regel: Leipzig setzt auf Stempel in der City

Leipzig

Mit Inkrafttreten der neuen Corona-Notfallverordnung am Freitag ist in Sachsens Städten und Einkaufszentren die sogenannte Bändchen-Regelung zur 2G-Kontrolle möglich. Das Konzept soll in Leipzig spätestens ab dem 20. Januar zur Anwendung kommen, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Ab diesem Zeitpunkt werde der Einkauf in allen Geschäften des Innenstadtrings und der Promenaden Hauptbahnhof nach nur einem 2G-Nachweis möglich sein.

Hierfür sei geplant, an sechs Stationen gegen Vorlage eines Impf- oder Genesenen-Nachweises tagesaktuell Stempel auf Unterarm oder Hand zu setzen. „Wir wollen Einhaltung und Kontrolle der gültigen 2G-Regeln vereinfachen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum effektiven Infektionsschutz leisten“, wird Clemens Schülke, kommissarischer Leiter des Dezernats Wirtschaft, Arbeit und Digitales, zitiert.

Datum und individuelle Nummer sollen Sicherheit geben

Der im Durchmesser rund drei Zentimeter große Stempel gilt laut Stadtverwaltung nur für den jeweiligen Tag. Für Sicherheit sollen das Datum und eine individuelle Nummer sorgen, aus der der Ausgabepunkt hervorgeht. Die Kommune betont zudem, dass der Stempel die Impf- und Genesenen-Nachweise nicht ersetzt: „Diese Dokumente müssen auf Verlangen vorgezeigt werden können.“

Die Stempel soll es in den Höfen am Brühl, in den Promenaden Hauptbahnhof, bei Breuninger, in der Galeria Kaufhof, bei Sportscheck und in der Tourist-Information Leipzig geben.

Robin Spanke, Citymanager der Stadt Leipzig, wirbt für das Projekt, das die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig unterstützt: „Mit dem Stempelnachweis bekommen wir ein Stück Einkaufserlebnis zurück, ohne die Sicherheit zu verringern. Die Kontrolle in den Geschäften wird damit wesentlich einfacher und schneller. Das verhindert langes Warten. Und für die Kundinnen und Kunden macht Einkaufen wieder mehr Spaß.“

Von anzi