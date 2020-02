Show zu New York mit Licht und Schatten im Horns Erben

Leipzig

1928 musste der Leipziger Theodor Trampler seine Stadt und seine Familie verlassen. Für 15 Monate trieb es den gelernten Buchbinder nach New York. Dort gab es, was in der Heimat fehlte: eine Arbeit, mit der man die Familie ernähren konnte. Vom Leben Theodors in der US-Metropole erzählt jetzt dessen Enkel, der Bremer Musikproduzent und Autor Ulrich Balß. „ New York – Past & Present“ heißt sein Buch, das er am Dienstag im ausverkauften Horns Erben vorstellte.

Ein Buch mit Briefen und Aufzeichnungen Theodors. Und mit Bildern, die der begeisterte Fotograf einst in New York schoss. Es sind Theodors Alltagsschilderungen und Stadtansichten, die Balß jetzt, begleitet von zwei Musikern, in seiner „Past & Present“ genannten Multimedia-Performance darbietet. Gekoppelt mit Bildern, die Balß wiederum selbst in New York machte. Immer auf den Spuren Theodors, immer bemüht, die einstigen Blickperspektiven des Großvaters für die eigenen Fotos wiederzufinden.

Musikalisch reizvoll

Das ist fraglos erst einmal ein reizvolles Unterfangen. Auch in der musikalischen Rahmung, für die im Horns Erben mit Rachelle Garniez (Akkordeon, Gitarre, Piano, Gesang) und Thorsten Jüttner (Gitarre) noch zwei versierte Musiker sorgen. Dass Jüttner ausgesprochen kurzfristig für den krankheitsbedingt ausgefallenen Mark Ettinger eingesprungen ist, merkt man der Darbietung kaum an. Ganz abgesehen davon, dass gerade im Kontext dieses Programms zu Liedern wie „Muss i denn zum Städtele hinaus“, „Bye bye Blackbird“ oder „Am I Blue“ die gewisse aufgeraute Unmittelbarkeit abseits des Perfekten einfach gut passt.

Etwas mehr Perfektion indes, hätte man sich von Balß’ Vortrag gewünscht, den man weitteilig nur als stockend bis phlegmatisch bezeichnen kann. Nun sollte man sich hüten, diesen Umstand damit zu erklären oder gar zu legitimieren, dass Opa Theodor seine Aufzeichnungen einst in Sütterlinschrift verfasste. Dass der Enkel diese in Eigenarbeit dechiffrierte, ist respektabel – dass sein Vortrag aber großteilig so klingt, als wäre er mit dem Dechiffrieren immer noch nicht so ganz am Ende, ist rein energetisch für eine Performance schlicht kontraproduktiv.

Ständige Preisvergleiche

Hinzu kommt thematisch eine schon leitmotivische Fokussierung auf Geldaspekte. Natürlich: Kostenfragen waren für Theodor, wie seine ferne Familie ebenso, auch Überlebensfragen. Dass aber die den Abend durchziehende Akribie der Preisvergleiche dann eben auf Kosten weit spannenderer Fragen geht, ist bedauerlich.

Von den Gefühlen der Faszination und der Unsicherheit, vielleicht auch Angst und Einsamkeit des Leipzigers im großen fremden New York erfährt man wenig bis gar nichts. Und was dessen Blick auf diese Stadt angeht, bleibt es beim Blick durch die Kamera. Der allerdings zeigt dann wirklich ein paar schöne, auch ganz eigene Perspektiven auf diese unerschöpflich faszinierende Metropole.

Von Steffen Georgi