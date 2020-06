Leipzig

Der jüngste Vorfall ereignete sich erst am Montagabend in Marienbrunn. Ein radfahrendes Mädchen wird von einem Caddy angefahren und schwer verletzt. Die Sechsjährige muss mit einer Beinfraktur stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Ursache: Der VW-Fahrer war an der Kreuzung An der Tabaksmühle/ Arno-Nitzsche-Straße ordnungswidrig links abgebogen und hatte dabei das Mädchen erfasst.

Ähnlicher Fall, aber mit gutem Ausgang, vor einer Woche an der Kreuzung Harkort-/Riemannstraße. Ein Fünfjähriger – begleitet von seiner Mutter – möchte auf dem Fahrrad bei Grün Richtung Westen über die Fußgängerampel, zögert aber noch kurz. Das rettet ihm vermutlich das Leben. Ein gelber Sportwagen rast mit überhöhter Geschwindigkeit – und vermutlich bereits bei roter Ampel für die Autofahrer aus Süden kommend – haarscharf an dem Jungen vorbei.

Zwei unterschiedliche Situationen, ähnliches Problem: Auch wenn Eltern ihren Kindern die Verhaltens- und Verkehrsregeln immer wieder predigen und mit ihnen durchgehen, müssen sie doch jederzeit damit rechnen, dass ihre Mitmenschen sich nicht daran halten. Verschärfend kommen Gefahrenstellen hinzu, die entweder Fehlverhalten von Auto- oder Radfahrern begünstigen oder aber Gehweg-Nutzer nicht ausreichend schützen.

Welche Möglichkeiten es gibt, seine Kinder – und sich selbst – besser im Straßenverkehr zu schützen, soll hier kurz erläutert werden:

Um welche Art von Verkehrssituationen oder Gefahrenstellen geht es?

Besonders gefährlich sind unübersichtliche Stellen oder Abschnitte, die gefährliches Verhalten begünstigen. Zur ersten Kategorie gehören unter anderem breite Kreuzungseinmündungen wie in der Könneritzstraße in Schleußig, wo beim Überqueren der Schnorrstraße im östlichen Teil der Kreuzung oft Unsicherheit herrscht. Viele Autofahrer missachten hier die Vorfahrt der Fußgänger und die Regel „Zu einer Straße gehören die Fahrbahn, der Radweg und der Fußweg!“. Zur zweiten Kategorie zählen wiederum beispielsweise lange, gerade, oft zweispurige Straßen wie etwa die Harkortstraße. Dort beschleunigen Autofahrer oft regelwidrig, um die Grünphase noch zu nutzen.

Radfahren auf dem Fußweg In der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist geregelt, dass Kinder bis acht Jahre mit dem Fahrrad auf dem Fußweg fahren müssen. Gibt es einen von der Straße baulich abgetrennten Radweg, dürfen sie auch auf diesem fahren. Für Kinder von acht bis zehn Jahre gilt eine Kann-Regelung: Sie können auf dem Fußweg fahren, müssen aber nicht. Seit 2016 dürfen auch Erwachsene gemeinsam mit Kindern bis acht Jahre auf dem Fußweg fahren. Rücksicht auf die Fußgänger müssen sie aber immer nehmen.

Was unternimmt die Stadt Leipzig, um solche Verkehrssituationen zu entschärfen?

„Im Rahmen der städtischen Verkehrsunfallkommission werden Unfallhäufungsstellen geprüft und ausgewertet“, erklärt Thomas Schulze, Leiter der Straßenverkehrsbehörde des Verkehrs- und Tiefbauamtes. Wenn als Hauptursache für die Gefahrenstelle hauptsächlich eine Häufung von Rotsündern ausgemacht wird, könne entweder die Sichtbarkeit der Ampel verbessert oder geprüft werden, ob ein Rotlichtblitzer installiert werden kann. „Diese Prüfung, bei der unter anderem auch die baulichen Begebenheiten des Knotens untersucht werden müssen, liegt in der Zuständigkeit des Ordnungsamtes.“

Mit den Fehlern von Kindern rechnen: In Klipphausen verlor beispielsweise ein Junge Ende April die Kontrolle über sein Fahrrad und verletzte sich beim Zusammenprall mit einem SUV schwer. Quelle: Roland Halkasch

Was kann man tun, wenn einem solche Gefahrenstellen auffallen?

Jeder Bürger hat die Möglichkeit, über die Mailkontakte vta@leipzig.de oder ordnungsamt@leipzig.de auf derartige Stellen hinzuweisen. Die Hinweise werden in der Folge geprüft und gegebenenfalls Verkehrsbeobachtungen durchgeführt. Bei Bedarf ergreift die Stadt geeignete Maßnahmen. „Nicht immer lassen sich Gefahrenstellen jedoch mit verkehrsregelnden oder verkehrsorganisatorischen Maßnahmen beheben“, so Schulze. Oft sind bauliche Änderungen erforderlich, und dann muss eine Kommune nach Priorität und den finanziellen Möglichkeiten entscheiden.

Im Jahr 2019 sind laut Helmut Loris, Leiter des Ordnungsamtes, insgesamt drei Bürgerhinweise in der Abteilung Verkehrsüberwachung zum Thema Kreuzung eingegangen, „die dass Überqueren der Lichtsignalanlage bei rotem Lichtzeichen durch Kfz und in einem Fall das Ersuchen um Einrichtung eines Tempo-30-Abschnitts sowie der Einrichtung eines Fahrradwegs zum Inhalt hatten“. Sowohl die Arbeitsgemeinschaft Schulwegsicherheit, das Verkehrs- und Tiefbauamt als auch die Polizeidirektion werden über diese Meldungen informiert und um entsprechende Maßnahmen gebeten.

Wie können Eltern ihre Kinder auf diese Gefahrenstellen vorbereiten?

„In unserer Gesellschaft gibt es die Erwartung, dass Kinder mit dem Grundschuleintritt den Weg zur Schule alleine gehen können müssen“, sagt Verkehrspsychologin Dr. Susann Richter von der TU Dresden. „Dafür muss man die Voraussetzungen schaffen. Dabei geht es darum, Wissen darüber aufzubauen, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten muss. Dass man die Straße nicht zwischen parkenden Autos überquert, sondern an Ampel und Zebrastreifen etwa. Früher oder später sind die Kinder sowieso alleine unterwegs. Daher muss man ihnen die Entwicklungsmöglichkeiten geben. Zum Ende der zweiten Klasse ist eigentlich jedes Kind in der Lage, alleine zur Schule zu gehen.“ Das ganze Interview mit Dr. Susann Richter finden Sie hier .

Auf das richtig Verhalten im Straßenverkehr kommt es an: Hier machen Schüler einen Fahrradlehrgang und bekommen nach bestandener theoretischer und praktischer Prüfung ihren ersten Führerschein. Quelle: Frank Schmidt

Grundsätzlich seien es wie immer zwei große Themenbereiche, in denen die Mitwirkung der Eltern unabdingbar ist, betont Peter Hirschmann, Abteilungsleiter Infrastruktur im Amt für Jugend, Familie und Bildung: das eigenen Verhalten als Vorbild und das Einüben der Verhaltensregeln im öffentlichen Raum. Auch das Fehlverhalten der anderen sollte dabei thematisiert werden, rät Grit Blümle, Geschäftsführerin der Messestadt-Verkehrswacht Leipzig. Mehr dazu lesen Sie in Kürze auf www.lvz.de/familie.

Wie sieht es generell auf dem Weg der Kinder zur Schule aus?

Die Schulwege stehen im besonderen Fokus der Stadt. Hier erarbeitet die Arbeitsgemeinschaft Schulwegsicherheit, also das Amt für Jugend, Familie und Bildung, das Verkehrs- und Tiefbauamt, das Ordnungsamt und die Branddirektion mit der Polizeidirektion, dem Vertreter der Schulen, der Messestadt-Verkehrswacht und dem Vertreter des Stadtelternrates, detaillierte und möglichst abgesicherte Strecken für die Schulkinder. Und das für jede Schule. Alle Schulwegpläne finden Sie hier: www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/grundschulen/schulbezirke-und-schulwegplaene

Detaillierter Plan für Eltern und Kinder: die Schulwegepläne der Stadt Leipzig – hier vom gemeinsamen Schulbezirk_SO3. Quelle: Stadt Leipzig

Die AG beschäftigt sich aktuell zum Beispiel konkret damit, Ampelanlagen an der Kreuzung Gießer-/ Karl-Heine-Straße und in der Dieskaustraße zu installieren. „Es handelt sich dabei um Verbesserungen, die im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Grundschulen Gießerstraße und Baumannstraße stehen“, so Peter Hirschmann.

Sollten Eltern ihre Kinder einfach mit dem Auto fahren, um sie zu schützen?

Kinder nur zu beschützen und überall mit dem Auto hinzufahren, sei nicht die Lösung, erklärt die Verkehrspsychologin Susann Richter. Das sei zu kurzfristig gedacht. „Kinder müssen ihre Wege selbst erfahren und erlaufen“, sagt sie und bietet einen Lösungsansatz: „Man kann es ja kombinieren: Man nutzt den Arbeitsweg und nimmt das Kind ein Stück mit dem Auto mit, lässt es an einem gesicherten Parkplatz raus und die letzten Meter alleine laufen. Das ist auch wichtig für die Selbstbestätigung des Kindes – und für die Sicherheit aller Kinder, wenn die Autos nicht direkt vor der Schule halten oder parken.“

Für einen wirksamen Schutz der Kinder müssen sich möglichst viele Verkehrsteilnehmer aber wenigstens an die Regeln halten. Das wäre schon ein Anfang. Gegen den 31 Jahre alten Caddy-Fahrer wird übrigens wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von Thomas Bothe