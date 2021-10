Sicherheit für Pächter in Leipzig: CDU will ein Garagen-Konzept

Leipzig

Um die Entwicklung der rund 10 000 Garagen auf städtischem Grund in geordnete Bahnen zu lenken, macht sich die CDU-Fraktion im Stadtrat für eine neue „Garagenkonzeption“ stark. Die Stadtverwaltung habe den Nutzern Pachtverträge vorgelegt, die „einer Enteignung gleichkommen“, heißt es zur Begründung. Der Rat habe zwar eine Mindesthöhe der Garagenhofpacht beschlossen, „doch leider nicht den Mechanismus der laufenden Anpassung der Pacht“. Zudem gebe es keine Kenntnis darüber, welche Nebenkosten für die Grundstücke entstehen und wie diese in Pauschalen verrechnet werden.

„Vorgehen der Stadt nicht nachvollziehbar“

„Erst eine Garagenkonzeption versetzt die Stadtverwaltung und die Garagenhofpächter in die Lage, langfristig zu planen und sich für Sonderprojekte wie Photovoltaik-Anlagen zu engagieren“, findet Stadträtin Sabine Heymann (CDU). „Jena, Potsdam und Chemnitz zeigen mit ihren Konzeptionen, dass dies die Zusammenarbeit deutlich erleichtert und verlässlich macht.“

Aus Sicht der CDU sollten die Leipziger Garagenhöfe in drei Kategorien eingeteilt und für diese gesonderte Entwicklungskonzepte erstellt werden. „In der Kategorie A könnten die Höfe enthalten sein, deren Standorte stehenbleiben sollen“, skizziert Heymann erste Vorstellungen. „In der Kategorie B jene, deren Zukunft noch geklärt werden muss und in der Kategorie C die, die kurz- oder mittelfristig weichen müssen.“

Die CDU will überdies, dass die Garagenvereine – die die Bewirtschaftung ihrer Höfe auf Druck der Kommune an diese abgeben mussten – wieder mehr beachtet werden. Sie sollten künftig „stadtbezirks- und ortschaftsbezogen in die Erarbeitung von Stadtentwicklungs- und Verkehrsstrategien einbezogen werden“, heißt es. „Es macht keinen Sinn, dass das alles die Stadtverwaltung allein übernimmt“, sagt Heymann. Dafür würden im Rathaus Stellen und Personal benötigt, die weder vorhanden noch am Markt verfügbar seien. „Allein im Verkehrs- und Tiefbauamt gibt es derzeit etwa 30 unbesetzte Stellen“, skizziert Heymann die Lage. Der Mehraufwand, den die Stadtverwaltung mit der Verwaltung der Garagenhöfe übernommen habe, sei „nicht nachzuvollziehen“ und „auch nicht erforderlich, wenn man Strukturen hat wie diese Vereine“, so die CDU-Stadträtin.

„Bestandsgarantie für Investitionen nötig“

Die Stadt solle Transparenz bezüglich der Pachthöhen sowie bei der Berechnung der Betriebskostenumlagen beziehungsweise -pauschalen herstellen, heißt es in dem Antrag der Union weiter. Außerdem müsse die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf Garagenhofdächern vorangetrieben werden, die Versickerungs- und Begrünungspotenziale der Höfe müssten ebenfalls besser genutzt und Altlastverdachtsfälle geklärt werden.

Die Leipziger Garagenhof-Initiative begrüßt diese Entwicklung. „Wir fordern schon seit Jahren eine Garagenkonzeption“, sagt Norbert Bänsch, Vorstandsvorsitzender der Garagengemeinschaft Leipzig-Mockau-Ost. „Unsere Garagenhöfe sind alle 40 bis 50 Jahre alt und benötigen Ersatzinvestitionen. Doch die sind nur sinnvoll, wenn wir wissen, dass die Höfe auch noch mehrere Jahrzehnte bestehen.“

Bänsch & Co. haben deshalb ein Pilotprojekt angeschoben, das die Produktion von Sonnenstrom auf Garagendächern sowie Ladestationen zur Förderung der E-Mobilität vorsieht. „Die 800 Garagen unseres Mockauer Garagenhofes besitzen eine Dachfläche von insgesamt 1,5 Hektar“, rechnet er vor. Mit diesen Flächen ließe sich genug Strom erzeugen, um 700 Wohnungen zu versorgen. Zusammen mit anderen Garagenhöfen könnten über 2250 Leipziger Haushalte mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 2500 Kilowatt pro Jahr kostengünstig versorgt werden.

„Die Stadtverwaltung handelt ausgesprochen zäh“

Der Prüfantrag für das Pilotprojekt wurde im Juni im Rathaus eingereicht. Doch bislang gibt es noch keine Rückmeldung. „Wir wünschen uns deutlich mehr Schwung und Initiative seitens der Stadtverwaltung“, sagt Bänsch und hat dabei die Ratsfaktion der Linken hinter sich, die die Prüfung im Rathaus unterstützt. „Der Klimaschutz ist in aller Munde“, sagt Stadtrat Volker Külow (Linke). Angesichts dessen sei das Verwaltungshandeln „ausgesprochen zäh“.

Von Andreas Tappert