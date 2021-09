Leipzig

Geht es nach der Stadt, soll Radfahren im Leipziger Westen schon bald sicherer sein: So soll auf der William-Zipperer-Straße ein neuer Schutzstreifen für Radfahrer entstehen. Wie die Stadt am Montag mitteilte, wird der 1,50 Meter breite Radfahrstreifen am kommenden Montag (4. Oktober) auf der westlichen Straßenseite zwischen Erich-Köhn-Straße und Demmeringstraße markiert.

Lesen Sie auch Gleich fünf neue Baustellen in Leipzig: Hier kommt es zu Einschränkungen

Die William-Zipperer-Straße in Leutzsch gilt als wichtige Radroute und Alternative für den überörtlichen Radverkehr, der sonst auf der schmalen Georg-Schwarz-Straße geführt wird. Die Georg-Schwarz-Straße darf von der Erich-Köhn-Straße in Richtung Merseburger Straße allerdings nicht von Radfahrern genutzt werden. Bis zu einem Umbau der Kreuzung zur Merseburger Straße möchte die Stadt mit der Maßnahme eigenen Angaben zufolge eine sichere Alternative bieten.

Parken verboten, Halten bleibt teilweise erlaubt

Demnach sei es geplant, den Radfahrstreifen nur auf der westlichen Seite einzurichten, um das Halten von Autos auf der gegenüberliegenden Seite noch abschnittsweise zu ermöglichen. Das Parken sei im gesamten Straßenabschnitt nicht mehr möglich.

Die Markierungsarbeiten sind Teil des „Aktionsprogramms Radverkehr“. So sollten und sollen im Sommer und Herbst auf sechs Straßenabschnitten neue Radverkehrsanlagen realisiert werden. Das betrifft unter anderem Teile der Schomburgkstraße, der Karl-Heine-, sowie der Riesaerstraße. Die Kosten belaufen sich nach Stadtangaben auf 210.000 Euro.

Von LVZ/flo