Leipzig

Viele Eltern melden sich derzeit zu den verpflichtenden Schnelltests und Masken im Unterricht in der LVZ-Redaktion. Immer wieder taucht dabei diese Frage auf: Warum braucht mein Kind in der Schule eine Maske, wenn es vorher negativ getestet wurde? Und umgekehrt: Wieso muss es noch getestet werden, wenn es eine Maske trägt?

„Kein hundertprozentiger Schutz“

„Gut sitzende medizinische Masken bieten einen guten, aber leider keinen hundertprozentigen Schutz vor einer Ansteckung – insbesondere bei langen Aufenthalten in schlecht gelüfteten Innenräumen“, erklärt dazu Professor Christoph Lübbert, Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) und Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg. Passgenaue medizinische Masken für Kinder seien ohnehin schwer zu bekommen, ergänzt Dr. Stephan Borte, Chefarzt für Labormedizin am St. Georg.

Wirklich hohe Sicherheitsstufe nur im Doppelpack

Die Erkennungsrate der üblichen Schnelltests, vor allem der in Eigenregie durchgeführten Selbsttests im vorderen Nasenbereich, liege nach Studien zwischen 40 und 90 Prozent. Trotz ihrer nicht optimalen Sensitivität könnten die Tests einen wichtigen Beitrag dazu leisten, hochansteckende Personen und potenzielle Superspreader „auszusortieren“, betonen Lübbert und Borte. Man müsse aber beide Maßnahmen – also Maske und Schnelltest – kombinieren, „um zu einer wirklich hohen Sicherheitsstufe im Infektionsschutz zu gelangen und eine Fortführung des Schulbetriebes zu ermöglichen“.

„Masken schaden Kindern nicht“

Auch Professor Wieland Kiess, Direktor der Uni-Kinderklinik, betont – bei allen Abstrichen für den Unterricht: Masken sind zur Pandemie-Bekämpfung absolut nötig und überhaupt nicht schädlich. Es sei auch noch kein einziges Kind daran erstickt, erklärt er mit Blick auf Behauptungen, die immer wieder in sozialen Netzwerken kursieren.

Von Björn Meine