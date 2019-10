Sicherheitslücke an der Prager Straße

Leipzig

Den bislang unbekannten Tätern bei der Brandstiftung in der Prager Straße (die LVZ berichtete) spielte offenbar eine Sicherheitspanne im Baustellenmanagement in die Hände. Christoph Gröner, Chef der am alten Technischen Rathaus bauenden CG Gruppe (800 Mitarbeiter), bestätigte dies am Freitag. Wegen eines Missverständnisses sei der beauftragte Sicherheitsdienst eine ganze Woche nicht wie üblich permanent vor Ort gewesen, so der Firmenchef. „Das muss von dritter Seite beobachtet worden sein. Normalerweise werden unsere Baustellen rund um die Uhr von einem Sicherheitsdienst mit einer Hundestaffel bewacht.“

Sicherheitsdienst versehentlich zurückgenommen

Dies sei auch nicht unüblich, weil auf Großbaustellen wie dieser Geräte und Materialien mit einem Gesamtwert von 30 bis 50 Millionen Euro gelagert würden. Das Baustellenmanagement habe trotzdem die Rücknahme des Sicherheitsdienstes versehentlich falsch ausgelöst. „Die Wachfirma war beauftragt, die Baustelle zu bestreifen und war deshalb nicht ständig vor Ort“, so Gröner. Die Flammen seien bemerkt worden, weil sie gegen 1.30 Uhr von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurden.

Auf Nachfrage erklärte der Vorstandsvorsitzende der CG Gruppe, dass es keine Differenzen zwischen der Sicherheitsfirma und der CG Gruppe gebe; es stünden auch keine Zahlungen aus. „Wir zahlen immer pünktlich“, so Gröner. „Und natürlich haben wir auch das Sicherheitsunternehmen pünktlich bezahlt.“ Das anzuzweifeln, sei „traurig und unüberlegt“.

Twitter-Mitteilungen deutschlandweit gescannt

Gleichzeitig stellte sich der Firmenchef vor seine Konkurrenten. Es sei völlig abwegig und lächerlich, dass einer von diesen den Brand gelegt haben könnte, erklärte er. „Mein Eindruck ist, dass die Täter wieder aus dem linksextrem Lager kommen.“ Darauf würden auch Twitter-Mitteilungen hindeuten, die die CG Gruppe deutschlandweit gescannt habe. Auf LVZ-Anfrage teilte der Sprecher des sächsischen Landeskriminalamts ( LKA), Tom Bernhardt, am Freitag mit, es werde weiterhin in alle Richtungen ermittelt. Wie berichtet, vermutet auch diese Behörde Linksextremisten hinter der Tat.

Gröner wiederholte seine Kritik an der Leipziger Politik. „In unserem Land ist die Haltung entstanden, dass die Sicherheit von Unternehmen eine private Angelegenheit ist.“ OBM Burkhard Jung ( SPD) habe sich zwar besorgt über die Sicherheit der Anwohner gezeigt, nicht aber mit Blick auf CG und die Mitarbeiter, die bei der Brandbekämpfung geholfen hätten. Der CG-Chef schätzt den Schaden durch den Brandanschlag auf 15 bis 20 Millionen Euro. Er werde durch die Versicherung ersetzt. CG wolle sich weiter in Leipzig engagieren, so Gröner.

Von Andreas Tappert und Frank Döring