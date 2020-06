Leipzig

An diesem Wochenende findet zum 25. Mal in Sachsen der Tag der Architektur statt. Trotz der noch gültigen Corona-Beschränkungen sind interessierte Bürger herzlich zu Besichtigungen und Führungen eingeladen. Sie sollen laut der Architektenkammer Sachsen als Veranstalter aber in jedem Fall eine Maske mitbringen und auf die Mindestabstände achten.

Kleineres Programm als in Dresden

Das Programm in Leipzig fällt erneut deutlich kleiner aus als etwa in Dresden oder Chemnitz. Dennoch finden sich auch in der Messestadt spannende Angebote.

Anzeige

Am Samstag, 27. Juni, sind das:

Weitere LVZ+ Artikel

11 und 13 Uhr Führungen in der Sportoberschule Leipzig , Max-Planck-Straße 53-55, Heydorn Eaton Architekten.

Die neue Sportoberschule an der Max-Planck-Straße kann am Samstag bei Führungen erkundet werden. Quelle: Architektenkammer Sachsen

11 bis 14 Uhr Co-Living in Plagwitz, Naumburger Straße 34/36, Bloc Build GmbH , Baustellenbesichtigung – bitte mit festen Schuhen und Mundschutz kommen!

34/36, Bloc , Baustellenbesichtigung – bitte mit festen Schuhen und Mundschutz kommen! 11, 13 und 15 Uhr Führungen im Apartmenthaus für Intensivpflege Leipzig-Grünau , Brackestraße 48, Linimed Gruppe GmbH.

, Brackestraße 48, Linimed Gruppe GmbH. 13 und 14 Uhr Führungen durch das neue Justizzentrum Leipzig – erster Bauabschnitt für die Leipziger Staatsanwaltschaft (die 229 Mitarbeiter ziehen im Frühjahr 2021 dorthin um), Alfred-Kästner-Straße 47, nur nach Anmeldung per E-Mail an: leipzig@ksg-architekten.de.

– erster Bauabschnitt für die Leipziger (die 229 Mitarbeiter ziehen im Frühjahr 2021 dorthin um), 47, nur nach Anmeldung per E-Mail an: leipzig@ksg-architekten.de. 14 Uhr Grundschule, Baumannstraße 13, Baustellenführung – feste Schuhe und Mundschutz erforderlich! Hobusch + Kuppardt Architekten gemeinsam mit C&E, Chemnitz

Am Sonnabend und Sonntag jeweils 13 bis 16 Uhr kann die Wohnscheune Seebenischer Straße 8 (Knautnaundorf) besichtigt werden, Architekturbüro Stefan Adlich in Zusammenarbeit mit Martin Beck .

An beiden Tagen geöffnet wird die umgebaute Scheune in der Seebenischer Straße 8. Quelle: Architektenkammer Sachsen

Am Sonntag, 28. Juni, wird ab 14 Uhr der Neubau einer Mensa mit heller Ziegelfassade auf dem Schulcampus in Böhlitz-Ehrenberg, Heinrich-Heine Straße 64, vorgestellt. Grunwald & Grunwald Architektur und Städtebau.

Internet: tda.aksachsen.org/

Von Jens Rometsch