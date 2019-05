Leipzig

. Auf der Galopprennbahn im Scheibenholz geht es am Sonntag ab 12 Uhr modisch zu. Auf das Publikum wartet am Sonntag auch die Wahl von Mr. und Mrs. Scheibenholz durch eine prominente Jury mit Mister Gemany Sasha Sasse, Miss Sachsen Anastasia Aksak sowie Germany’s-Next-Topmodel-Kandidatin Tatjana Wiedemann.

Aber auch der Sport kommt am Sonntag nicht zu kurz, wie der Veranstalter mitteilt. Gleich sieben Galopprennen stehen auf dem Programm, das mit den Rennen um 13.34 Uhr beginnt. Dann galoppieren vier Vollblüter um ein Preisgeld von 35.000 Euro.

Den sportlichen Höhepunkt markiert das Hauptrennen um den Sachsenlotto-Cup, ein Ausgleich drei über 2.000 Meter. Als einer der Favoriten geht dort der Dresdner Wallach „Cash the Cheque“ ins Rennen. Ob dieser sich gegen den zweifachen Sieger „Dantos“ durchsetzen kann, wird sich gegen 16.10 Uhr zeigen.

Favorit aus Leipzig

Bereits zum dritten Mal wird auf den hiesigen Rennbahnen in Dresden, Magdeburg, Bad Doberan, Bad Harzburg und Leipzig die Mitteldeutsche Galoppserie ausgetragen. Im Scheibenholz findet nun der zweite Lauf statt, an deren Ende am 28. September in Dresden das beste Pferd sowie die erfolgreichsten Reiter und Trainer gekürt werden.

Derzeit hat das Leipziger Pferd „Sternzeichen“ die Nase vorn und ist auch am Sonntag mit guten Chancen dabei. Trainer Marco Angermann hofft dann auf seinen fünften Saisonerfolg.

Von ebu