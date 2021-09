Sieben Tipps für den Denkmalstag in Leipzig

Leipzig

Im letzten Jahr fand er wegen Corona nur virtuell statt. An diesem Sonntag, 12. September, soll es zum Tag des offenen Denkmals aber wieder Dutzende richtige Besichtigungen, Führungen und Touren geben. Allerdings weisen die Veranstalter auf die Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen hin. So ist der Zutritt zur Eröffnungsveranstaltung um 10 Uhr im Bowlingtreff am Wilhelm-Leuschner-Platz nur für geimpfte, getestete oder genesene Personen mit Nachweis möglich, außerdem ist das Tragen einer FFP2- oder OP-Maske an diesem Ort Pflicht.

Drei Ausstellungen im Bowlingtreff

In dem 1987 eröffneten Kulturdenkmal, dessen historische Teile vier Etagen tief ins Erdreich ragen, finden dann von 10.30 bis 16.30 Uhr Führungen statt. In Ausstellungen können sich die Besucherinnen und Besucher außerdem über das Konzept für das künftige Naturkundemuseum an diesem Ort informieren, zudem über die Planungen zur Neugestaltung des Leuschnerplatzes und zur denkmalpflegerischen Zielstellung für den Leipziger Promenadenring. Obendrein rückt die Mitmach-Aktion „Wie funktioniert eine Orgel?“ (das Instrument des Jahres 2021) in den Blick.

Unter dem Motto „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ gruppiert sich das umfangreiche Programm in diesem Jahr zentral um den Promenadenring mit seinen besonderen Bauten und Grünanlagen, teilte die Stadt weiter mit. Daneben fänden sich wieder viele beliebte Veranstaltungsorte wie das Stadtbad, das Druckmuseum, zahlreiche Kirchen, der Südfriedhof, die Villa Sack, die Wassermühle Dölitz und das UT Connewitz.

Tipps zu einmaligen Angeboten

Um die Qual der Wahl zu erleichtern, hat die LVZ hier einige Angebote als Tipps ausgewählt, die es in dieser Form noch nie gab. Dazu gehören:

Konsumzentrale: Von 10 bis 17 Uhr führen Mitarbeiter der MIB AG durch das Gebäudeensemble in der Industriestraße 95 und erläutern dabei die aktuellen Pläne zur Neugestaltung des Areals. Es handelt sich um ein bedeutendes Gebäude im Stil des norddeutschen Klinkerexpressionismus mit Elementen des Bauhausstils.

Feinmechanik Hammer: Die Werkstatt in der Hans-Poeche-Straße 7 lädt von 10 bis 18 Uhr zu Besichtigungen ein. Sie wurde von Johannes Hammer bis 1943 und danach von seiner Tochter Christa betrieben. Bis heute ist die historische Metallwerkstatt in einer einzigartigen Vollständigkeit und Fülle erhalten, es gibt Einblicke in die Fertigungsmethoden des 20. Jahrhunderts. 10.30, 12 und 13.30 Uhr gibt es Führungen, zudem Kaffee und Kuchen im Hof.

Wittenberger Höfe: Am Samstag und Sonntag, jeweils 10 bis 16 Uhr, ist die alte Industriehalle zu besichtigen, welche 1891/92 für die Gasmotorenfabrik J. M. Grob & Co. erbaut wurde. Sie beeindruckt auch durch eine bauzeitliche, von Hand zu betreibende Laufkatze. Das seit 27 Jahren leerstehende Areal an der Wittenberger Straße 60 wird in den nächsten Jahren saniert. Um 11, 13 und 15 Uhr gibt es Führungen durch Architekturbüros und Studierende.

Promenadenring: Dem Schein einer idealen Landschaft in der Großstadt spüren Annekatrin Merrem und Peter Benecken vom Amt für Denkmalpflege bei einer Führung ab 14 Uhr nach. Treff ist in der Universitätsstraße 20. Erwandert werden die Lenné-Anlage, der Plastikgarten und der Johannapark. Kontaktmöglichkeit gibt es per E-Mail unter annekatrin.merrem@leipzig.de und peter.benecken@leipzig.de.

Archäologische Grabung: Was das Landesamt für Archäologie bereits bei seinen Grabungen an der Stahmelner Allee 15 (Nähe Neue Hallesche Straße) zutage fördern konnte, wird bei Führungen um 9, 11 und 13 Uhr vor Ort vorgestellt. Hauptsächlich geht es um vorgeschichtliche Funde des Spätneolithikums/Frühe Bronzezeit. Die Grabungen dienen zur Vorbereitung einer Industrieansiedlung und wurden erst im Juli begonnen.

Hauptfeuerwache: Die frisch sanierte Leipziger Hauptfeuerwache und ihre Geschichte stehen im Mittelpunkt von Führungen um 14 und 16 Uhr am Goerdelerring 7. Viele historische Details des 1881 von Max Bösenberg errichteten Gebäudes, das 1930 deutlich erweitert wurde, sind jetzt wieder sichtbar.

Kunst in Grünau: Um 14 Uhr startet eine Radtour mit Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) und Klaus Jestaedt von der Abteilung Denkmalpflege der Stadt Leipzig. Treff ist in der Grünauer Allee 20. Rund 40 Jahre nach Gründung des Stadtteils stehen dort kaum Zeugnisse einer der ambitioniertesten Plattenbausiedlung der DDR unter Denkmalschutz. Ist die Platte, sind Freiflächen, Spieltiere und Kunst aber vielleicht doch Denkmale ihrer Zeit? Darum geht es unterwegs.

Das vollständige Programm steht unter www.leipzig.de/offenes-denkmal im Internet.

Von Jens Rometsch