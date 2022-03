Leipzig

Die Versuchung war zu groß, das Durchhaltevermögen zu klein: Mein innerer Schweinehund ist aus seinem Käfig ausgebrochen. Ich habe gegen meinen Vorsatz, sieben Wochen auf Instagram, Facebook, Twitter und TikTok zu verzichten, verstoßen. Streng genommen war es gar nicht gänzlich meine Schuld.

Hürden im Arbeitsalltag

Aber zurück auf Anfang. In den letzten Wochen ist mir der Social-Media-Verzicht nicht nur privat schwer gefallen, sondern auch beruflich. Für die Themenfindung habe ich mich oft von Instagram und Twitter inspirieren lassen, da man dort besonders gut sieht, was die Menschen gerade beschäftigt. Viele kleine und große Unternehmen nutzen diese Plattformen auch, um Neuigkeiten zu verbreiten. Deswegen sind mir bestimmt schon einige spannende Themen durch die Lappen gegangen. Trotzdem hatte ich bisher genügend Ideen und bin auf Arbeit auch ohne Social Media ausgekommen.

Tiefpunkt der Fastenzeit

Das ging fast drei Wochen lang gut. „Ich habe schon Gewissensbisse“, beichtete mir mein Teamchef, während er mir einen Link schickte. Ich sollte einen Artikel schreiben – der inhaltliche Auslöser ein Instagram-Post. „Schau Dir wirklich nur den Post an“, gab er mir als Tipp noch mit auf den Weg. Doch das ist leichter gesagt als getan.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die ungeöffneten Benachrichtigungen waren zu verlockend. Wenn ich schon gegen meinen Vorsatz verstoße, dann richtig, dachte ich mir. Also klickte ich mich weiter durch die Posts in meinem Feed. Seit meinem Rückzug aus der Online-Welt ist viel passiert: Eine alte Klassenkameradin ist verlobt, eine andere hat ihren Studienabschluss in der Tasche und ich hätte durch meinen Verzicht beinahe eine Einladung für eine Feier am Wochenende verpasst.

Die Sache mit dem schlechten Gewissen

Habe ich nun ein schlechtes Gewissen? Definitiv. Aber nicht, weil ich mich der Versuchung hingab. Sondern weil es mir mit dieser Entscheidung eigentlich ganz gut geht. Ein schlechtes Gewissen, weil ich kein schlechtes Gewissen habe. Trotzdem soll der Rückfall eine Ausnahme bleiben. Mein innerer Schweinehund muss wieder zurück in seinen Käfig.

Von Fabienne Küchler