Sieben Wochen Wasser-Fasten: Wie mein Gehirn versucht, mich auszutricksen

Leipzig

Langsam habe ich das Gefühl, mein Gehirn versucht mich auszutricksen. So als hätte es sich gegen mich verschworen. Seitdem ich auf alle Getränke außer Wasser verzichte, das sind jetzt zwei Wochen, erlebe ich Tage voller Versuchungen: Morgens das Verlangen nach einem Kaffee, tagsüber dann nach diversen Kaltgetränken. Gehe ich in diesen Tagen durch die Stadt, fühle ich mich schon mal, als wäre ich verrückt geworden.

An jeder Ecke sehe ich Getränke – ich kann nur schwer an etwas anderes denken. Sehe ich einen Bäcker, denke ich mir, ich bräuchte jetzt dringend einen Kaffee. Gehe ich an einem Fastfood-Restaurant vorbei, überkommt mich großer Cola-Durst. So geht das dann immer weiter – und es will nicht aufhören.

Immerhin der Koffein-Entzug wirkt sich aus

Mich diesen Gedanken zu widersetzen, das kostet jedenfalls viel Kraft. Am Morgen gelingt das noch ganz gut, mein Koffein-Entzug scheint da langsam Wirkung zu zeigen: Müde bin ich jetzt nur noch einige Minuten. Je länger der Tag dauert, desto schwerer wird es aber, mich meiner Lust auf ein Getränk zu widersetzen. Besonders schlimm war es zuletzt im Urlaub: In der vergangenen Woche ging es nach Bayern, Skifahren stand auf dem Programm. Bislang galt für mich immer: Urlaub ohne Genuss – das ist irgendwie kein richtiger Urlaub. Und zum Genuss gehören nun mal auch Getränke. Das sollte nun anders sein.

Bierchen unterm blauen Himmel

Es hat nicht lange gedauert, bis ich zum Mittagessen auf einer Alm saß: Über mir ein blauer Himmel, die Sonne reflektiert im Schnee – und was macht mein Kopf? Statt sich über die schönen Dinge zu freuen, etwa den Apfelstrudel vor mir, lenkt er die Aufmerksamkeit auf all das, was ich nicht darf. Irgendwann habe ich dann keine Lust mehr: Ich bestelle ein kleines Bier. „Im Urlaub darf ich das schon mal“, habe ich mir gedacht, so weit ich mich erinnere. „Meinen Kurzurlaub lasse ich mir jetzt nicht durch das Fasten versauen“, war auch so ein Gedanke.

Auch wenn das natürlich Quatsch ist: Der Urlaub kann auch grandios sein, wenn man nur Wasser trinkt. Das wollte ich so nur nicht wahrhaben. Jetzt steht jedenfalls kein Urlaub an, ich versuche, die nächsten Wochen durchzuhalten. Vor den Osterfeiertagen geht es dann in den Getränkemarkt zum Großeinkauf – irgendwie muss man sich ja motivieren.

Von Florian Reinke