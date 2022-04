Sieben Wochen ohne Zigaretten: Für mich, nicht für die Story

Leipzig

Ich rang nach Luft, nach vorne gebeugt und mit den Händen auf den Knien. Mein Vorhaben, wieder mit dem Sport anzufangen, lief wie erwartet. Schon nach wenigen Minuten war ich platt. Immer wieder trieb ich meinen müden Körper an und schleppte mich über das Spielfeld: „Einfach weitermachen, einfach durchhalten.“ Eine Parole, die wohl auch mein neues Nichtraucherleben in nächster Zeit begleiten wird.

Auf wackligen Beinen lief ich am Montagabend nach Hause, war aber glücklich. Ich hatte nicht lange überlegt, sondern einfach losgelegt. Ähnlich wie bei meinem Fasten-Experiment. Sieben Wochen lang habe ich auf das Rauchen verzichtet. Eigentlich dürfte ich jetzt wieder zu den Glimmstängeln greifen, will wie den Sport aber auch den Verzicht weiter durchziehen. Nur für mich – und nicht für die Story.

Der schwerste Schritt ist getan

Die wöchentlichen Texte haben mir einen Anlass zur Eigenkontrolle geboten, um mit dem Rauchen tatsächlich aufzuhören. Und sie haben mir den Spiegel der Selbstreflexion vorgehalten. Die ersten sieben Tage nach Aschermittwoch vergingen wie im Flug: eine kurze Rauchpause – das kann doch nicht so schwer sein, war ich mir sicher. Dann setzte das große Verlangen ein. Denn wirklich dazu entschieden aufzuhören, hatte ich mich nicht. Erst spät kam die Einsicht, dass ich dauerhaft etwas ändern möchte. Ich glaube, dass ich mit diesem Erkenntnisgewinn bereits den schwersten Schritt gegangen bin.

Jetzt also weiter ohne Beobachtung! Werde ich noch einmal zur Zigarette greifen? Ehrlich gesagt, kann ich das nicht ausschließen. Aber nicht, weil ich etwa das Nikotin vermisse. Die Zigarette zum Drink der Wahl in der Kneipe – die vermisse ich als einzige immer noch. Weil sie für mich pure Entspannung bedeutet.

Verbannt, für immer

Aus meinem Alltag will ich den Qualm aber auf jeden Fall verbannen. Für immer. Natürlich, weil es gesundheitlich der einzig sinnvolle Weg ist, aber vor allem, weil ich die wiedergewonnene Selbstkontrolle nicht einfach so wieder hergeben will. Und weil ich nicht nach jedem Training schon nach wenigen Minuten vollkommen platt mit den Händen auf den Knien dastehen will.

Von Tim Niklas Herholz