Leipzig

„Die ersten zwei Wochen sind schwer, danach wird es einfacher“, wie oft habe ich diesen Satz zum Beginn meines Fasten-Experiments bloß gehört. Ich weiß nicht, ob meine Freunde und Kollegen alle ausgesprochene Experten für Zigaretten-Entzug sind oder sie mir einfach nur Mut machen wollten. Fakt ist jedoch: Auf mich trifft diese universelle Weisheit nicht zu. In Woche drei war mein Verlangen stärker denn je. Zeit, sich klar zu positionieren.

Denn das Problem könnte sein, dass ich mich bis heute nicht wirklich klar zum Aufhören bekannt habe. Dem Tabak auf ewig „Adieu“ zu sagen, war nicht mein Ziel. Ich hatte zuvor noch nie ernsthaft gefastet, fand das Thema cool und dachte mir: „Probier’s doch einfach mal. Ein paar Wochen nicht rauchen – wäre nicht das erste Mal.“ Dass ich nach den sieben Wochen wieder zum Glimmstängel greifen würde, war so gut wie ausgemacht. Da habe ich nicht einmal versucht, mich selber zu belügen. Aber genau diese mangelnde Überzeugung macht mir jetzt einen Strich durch die Rechnung.

„Jetzt fange ich an aufzuhören!“

Im Alltag zu verzichten, ist weiterhin kein Problem. Da habe ich Ablenkungen und genügend Kolleginnen und Kollegen mit wachen Augen. Abends auf dem Sofa geht es in meinen Gedanken dann aber hoch her. „Bleib standhaft. Du bist stärker als das Verlangen!“, sagt die Vernunft. „Ach komm schon, nur eine. Außer dir bekommt es doch niemand mit. Und der Späti gegenüber hat noch fünf Minuten offen“, sagt das Verlangen. In diesen Momenten bin ich sauer auf mich selbst. Sauer darauf, dass ich mich von meinen Gedanken so beeinflussen lasse. Und ich kann verstehen, warum viele Menschen es nicht schaffen, das Rauchen hinter sich zu lassen.

Es hilft nichts. Um die restliche Fastenzeit zu überstehen, muss ich mich festlegen. Muss es aus Überzeugung angehen. Auch, wenn ich jetzt schon drei Wochen den Verzicht übe, sage ich heute: „Jetzt fange ich an, aufzuhören!“ Dafür habe ich mir sogar eine Nichtraucher-App, die mir ein Freund empfohlen hatte, wieder runtergeladen. Letzte Woche hatte ich die App noch von meinem Handy gelöscht. Die Registrierung per E-Mailadresse erschien mir einfach als zu große Festlegung.

Von Tim Niklas Herholz