Sieben Wochen ohne Zigaretten: Vom Leistungssport zur Couchpotato

Leipzig

Seit meinem letzten Beitrag zum Rauchverzicht, in dem ich einmal überschlagen hatte, wie viel Geld ich eigentlich für Nikotin ausgebe, habe ich viel nachgedacht. Darüber, wieso ich damals eigentlich mit dem Qualmen angefangen habe und was die Zigaretten mit mir gemacht haben. Und warum ich eigentlich nicht schon viel früher wieder aufgehört habe. Denn rückblickend kann ich sagen, dass die Raucherei mir auch eine meiner größten Leidenschaften genommen hat.

Ich habe in der Jugend Leistungssport betrieben – Basketball. In die Schule ging ich damals nicht gern, ich war faul, ließ vieles schleifen. Aber beim Sport ging ich auf. Ich war nicht der talentierteste Spieler, aber ehrgeizig, körperlich gut in Form und kämpfte mich in unsere erste Mannschaft. Ich war stolz auf meine Leistungen. Manche meiner Teamkollegen schafften es in die Jugendnationalmannschaft und Bundesliga. Ich zog derweil in eine andere Stadt, fand neue Freunde, fing an zu rauchen und ließ meinen Ball und meine Sneaker irgendwann in der Ecke liegen.

Nichts als Ausreden

Das bereue ich noch heute. Seit Jahren kitzelt es mir in den Fingern. Der Wettkampf und das Miteinander fehlen mir. Ich will wieder spielen. Doch jedes Mal, wenn ich mich zu einem Probetraining traue oder die Laufschuhe schnüre, lässt die Ernüchterung nicht lange auf sich warten. Als Jugendlicher überlagerten sich Rauchen und Sport nur kurze Zeit und ich merkte die negativen Folgen noch nicht. Heute bin ich nach wenigen Minuten schon blass und völlig außer Atem.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So waren meine Versuche, wieder aktiv zu werden, bis jetzt nur von kurzer Dauer. Zu enttäuscht war ich von mir selbst. Zu hart war es, mir einzugestehen, dass ich vom Leistungssportler zur Couchpotato mutiert bin und nicht mehr mithalten kann. Einfachste Lösung: Es einfach gar nicht versuchen, ausblenden, das Problem beiseiteschieben. Ausreden fand ich viele. Das Rauchen war keine.

Ein Fünkchen Ehrgeiz

Was mir dieser Selbstversuch zur Fastenzeit gezeigt hat: Es geht nicht nur darum, nicht zu rauchen. Es geht darum, die Selbstbestimmung wiederzuerlangen und ehrlich zu sich selbst zu sein. In diesen Tagen werde ich zum ersten Mal seit Jahren wieder zu einem Training gehen. Diesmal will ich durchhalten, mir meine alte Leidenschaft zurück erkämpfen. Das wird schwerer als der Rauchverzicht. Aber solange noch ein winziges Stück meines vormals riesigen sportlichen Ehrgeizes in diesem Couchpotato-Körper steckt, werde ich auch das schaffen.

Von Tim Niklas Herholz