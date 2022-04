Leipzig

Ich bin auf der Zielgeraden. Noch ist die Fastenzeit nicht vorbei, aber die restlichen Tage sind ein Klacks. Wenn Ostern ist, werde ich sieben Wochen auf Süßigkeiten und zugesetzten Zucker verzichtet haben. Es war nicht immer besonders leicht – ich hab’ an dieser Stelle schon über Kopfschmerzen während der ersten Tage, anstrengende Gespräche und ein kleines Fastentief geschrieben – doch insgesamt ist es mir viel leichter gefallen, als ich zunächst vermutet hatte.

Ich denke sogar, von all’ meinen Kollegen, die sich ebenfalls im Verzicht geübt haben, war ich tatsächlich die mit der leichtesten Aufgabe. Was vermutlich auch daran liegt, dass ich ohnehin viel koche und es gewohnt bin, in der Küche an Alternativen zu basteln – jahrelange vegetarische Ernährung und noch dazu ein veganes Kind bringen das mit sich.

Mehr Experiment als Verzicht

Das hat dazu geführt, dass sich die vergangenen Wochen oft gar nicht wie ein Verzicht, sondern eher wie ein Experiment angefühlt haben. Außerdem wusste ich um die zeitliche Grenze der ganzen Aktion, und das hat es ebenfalls leichter gemacht, den Kuchen zum Geburtstag oder den Hugo beim Weggehen abzulehnen.

Zuvor hatten mich die beeindruckenden Berichte von anderen, die der Industriesüße abgeschworen haben, beeindruckt: Da war die Rede von mehr Energie ohne Mittagstief, besserem Schlaf und obendrein sollte ich eine Pfirsichhaut bekommen. Das hat mir gereicht, die Probe aufs Exempel zu machen. Nach fast sieben Wochen fällt meine Bilanz gut aus. Ich schlafe tatsächlich besser und bin auch am Tag fitter. Pfirsichhaut? Fehlanzeige! Aber damit war wohl nicht unbedingt zu rechnen, wenn man auf die 50 zu geht. Aber ich bin zufrieden, nein, noch mehr: Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Was will man mehr?

Von Jana Brechlin