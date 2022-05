Leipzig

Die letzte große Brachfläche in der Leipziger Talstraße wird bald Geschichte sein. Am Montag begannen an der Ecke zur Prager Straße die Bauarbeiten für ein großes Büro-Ensemble, das ab Ende 2024 als neue Siemens-Niederlassung dienen soll. „Wir wollen uns in Leipzig und in der Region als zukunftsorientiertes Unternehmen präsentieren“, sagte Karsten Petrusch, Sprecher der Niederlassung Leipzig der Siemens AG. „Siemens bleibt im Herzen der Messestadt und wird hier sowohl das mitteldeutsche Vertriebs- und Servicegeschäft als auch unser regionales Ausbildungszentrum konzentrieren.“

Zwei Standorte künftig vereint

Das Ensemble in der Talstraße 1-5 ersetze dann also die aktuellen Standorte in der Maximilianallee (Ausbildung) und auch in der Schützenstraße (Vertrieb und Service). Dementsprechend erhalte die neue Niederlassung unter anderem modernste Lehrwerkstätten, Konferenzbereiche, eine eigene Kantine, große Dachterrasse, auch eine Tiefgarage mit 100 Stellplätzen und Elektroladesäulen.

Der Neubau an der Prager Straße (links) sowie Talstraße (rechts) wird direkt an die benachbarten Häuser angrenzen. Die Zufahrt zur Tiefgarage ist in der Talstraße vorgesehen. Quelle: André Kempner / Entwurf: von Domaros

Der Sechsgeschosser an der Ecke zum Johannisplatz werde über 11.750 Quadratmeter Nutzflächen verfügen und vom Investor – der Leipziger Stadtbau AG – langfristig gemietet, erläuterte Siemens-Projektleiterin Claudia Scholz. Etwa die Hälfte der knapp 1000 Leipziger Beschäftigten des Technologiekonzerns sei künftig dort zu finden. Die andere Hälfte verbleibe selbstverständlich im Böhlitz-Ehrenberger Werk für Schaltanlagen, das seit Kurzem auch solche Ladesäulen für Elektrofahrzeuge herstellt.

Energiesparender Neubau

Es sei aus mehreren Gründen gut, dass die seit dem Zweiten Weltkrieg bestehende Brachfläche in der Talstraße nun wieder eine Nutzung erfährt, sagte Stadtbau-Vorstand Patrik Fahrenkamp. Einerseits sichere das Millionen-Projekt qualitativ hochwertige Ausbildungs- und Arbeitsplätze in Leipzig. Andererseits entstehe ein architektonisch anspruchsvolles Gebäude nach dem hohen Energie-Effizienz-Standard KfW-40.

Erreicht werde das unter anderem durch eine besonderer Dämmung, Fernwärme, nachhaltige Materialauswahl und eine in die Fassade integrierte Photovoltaikanlage. Die ganze Niederlassung benötige also um 60 Prozent weniger Energie, als es die Normen des Gebäudeenergiegesetzes vorschreiben. Auch die perfekte ÖPNV-Anbindung mit vier Straßenbahnlinien vor der Haustür trage zum Klimaschutz bei, so Fahrenkamp.

Den ersten Baggerbiss für den Neubau ließ sich Karsten Petrusch, Sprecher der Niederlassung Leipzig der Siemens AG, nicht nehmen. Quelle: André Kempner

Den Architektur-Entwurf lieferte das Leipziger Büro von Domaros. Generalunternehmer ist das Bauunternehmen Otto Wulff. Nach dem Baggerbiss wurde noch bekannt, dass die Leipziger Stadtbau AG im Obergut Zschortau (bei Rackwitz) 43 Appartements bereitgestellt hat, um etwa 100 Menschen aus der Ukraine eine sichere Zuflucht zu geben.

Von Jens Rometsch