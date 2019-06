Leipzig

Es ist ein neuer Blick: Sighard Gille hat Leipzig mit der Lochkamera abgelichtet. Dadurch kann der bekannte Maler Vertrautes verfremden und zugleich einen veränderten Blick auf Altbekanntes zeigen. Zu sehen sind etwa 120 Fotos – darunter auch Bilder aus New York, Rom, Jerusalem und Hamburg – in der Sonderschau „Sighard Gille. Camera obscura“, die am Dienstag (4. Juni), 18 Uhr, im Stadtgeschichtlichen Museum am Böttchergäßchen öffnet.

„Ich wollte eine andere Sicht auf bekannte Gebäude“, sagt Gille, der sich seit 1989 intensiv mit der Frühform der Camera obscura, der Lochkamera, beschäftigt. Diese besitzt statt eines Objektivs nur eine winzige Öffnung als Lochblende. Durch diese wird ein Rollfilm dahinter belichtet. Beeinflusst wird das fotografische Ergebnis durch Lochdurchmesser, Intensität des Lichtes und Belichtungsdauer. Der Künstler benutzte für seine Leipzig-Bilder eine „Pouva Start“, die er selbst umbaute. „Man weiß nie, was für ein Bild so entsteht“, sagt er. Etwa bei der Säule vor der Nikolaikirche, die im Gegenlicht nahezu verblüfft.

Die Bilder haben einen eigenen Reiz, da auch Bewegungen nicht festgehalten werden. Gezeigt wird so eine Stadt ohne oder nur mit ganz wenig Menschen. Unschärfe dominiert, die Reduktion der Motive auf Hell-Dunkel ist ausschlaggebend. „Es ist eine Ausstellung an der Schwelle zwischen Stadtgeschichte und Kunst“, sagt Anselm Hartinger, der Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums. „So hat man unsere Stadt noch nie gesehen.“

Eröffnung ist am Dienstag, 4. Juni, 18 Uhr. Danach ist die Ausstellung bis 18. August geöffnet, Dienstag bis Sonntag, jeweils 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind frei.

Von Mathias Orbeck