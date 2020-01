Gegenüber der Presse wiesen sie Vorwürfe zur Strategie gegen Linksextreme zurück: Horst Kretzschmar und Roland Wöller haben am Freitag Beamte der Bereitschaftspolizei in Leipzig besucht, die in der Silvesternacht am Connewitzer Kreuz im Einsatz waren. Quelle: André Kempner