Leipzig

Wer in der Silvesternacht in Leipzig unterwegs ist, muss mit mehr Polizeistreifen rechnen. Denn neben Beamten der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei hat die Polizeidirektion Leipzig auch ihre Aufrufhundertschaft aktiviert. Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze kündigte an, Verstöße gegen die sächsische Corona-Schutzverordnung konsequent zu ahnden. Man habe auch Aufrufe registriert, sich in der Silvesternacht an bestimmten Plätzen zu treffen und Unmut zum Ausdruck zu bringen, erklärte er. Im Neuen Rathaus wurden aber keine Demos angemeldet.

Polizei will „entschlossen“ eingreifen

Wie berichtet hat das Rathaus verfügt, dass es zwischen dem 31. Dezember, 0 Uhr, bis zum 1. Januar 2021, 6 Uhr, im Stadtgebiet jedermann untersagt ist, öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel zu veranstalten oder daran teilzunehmen, wenn diese nicht bis zum 30. Dezember, 12 Uhr, schriftlich angezeigt wurden. Dies sei bis zu dieser Frist nicht geschehen, teilte die Verwaltung mit.

Die Polizei trifft dennoch Vorkehrungen, um insbesondere die ausgesprochenen Böllerverbote in der Innenstadt, am Connewitzer Kreuz und am Lindenauer Markt durchzusetzen. Auch „Menschenansammlungen im Stadtgebiet von Leipzig sowie das Veranstalten und Teilnehmen an nicht angezeigten Versammlungen in der Stadt sollen frühzeitig vermieden werden“, sagte Schultze und kündigte an: „Die Durchsetzung entsprechender Verbote erfolgt entschlossen.“ Kontrollen würden „punktuell und an Schwerpunkten“ stattfinden.

Einsätze sollen „transparent“ sein

Auch für mögliche ungenehmigte Demonstrationen werden Vorkehrungen getroffen. Sollten diese stattfinden, will die Polizei Lautsprecherwagen einsetzen und mit ihrer Hilfe die Polizeieinsätze „transparent“ machen. Es stünden auch Fahrzeuge zur Ausleuchtung, Wasserwerfer und Hamburger Gitter bereit, betonte Leipzigs Polizeichef.

Wie berichtet, muss jede Person, die gegen die Kontaktbeschränkung verstößt, 150 Euro zahlen. Auch bei unzuläs­siger Gruppen­bildung sowie bei Nichtein­haltung des Mindest­abstandes von anderthalb Meter sind 150 Euro fällig, bei Verstößen gegen die Maskenpflicht 60 Euro. Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen werden mit Bußgeldern ab 150 Euro geahndet. Wer in Leipzigs Böller-Verbotszonen Pyrotechnik ab Kategorie 2 abbrennt – also Raketen, Böller und ähnliches Feuerwerk –, muss ebenfalls mit 150-Euro-Strafen rechnen.

LVB fahren im Ferienfahrplan

Die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) werden auch am Silvestertag nur noch im 15-Minuten-Takt fahren, weil die Auslastung der Busse und Bahnen dramatisch gesunken ist (die LVZ berichtete) und zum Jahreswechsel mit keinem großen Fahrgastaufkommen gerechnet wird. Der letzte große Sammelanschluss für Straßenbahnen starte in der Silvesternacht um 23.45 Uhr am Hauptbahnhof in alle Richtungen, hieß es auf LVZ-Anfrage. Anschließend beginne eine Betriebspause, bis um 1.11 Uhr, 2.22 Uhr und 3.33 Uhr die Nachtbuslinien am Hauptbahnhof starten.

Die ersten regulären Straßenbahnen rollen dann am 1. Januar 2021 gegen 4 Uhr aus ihren Depots. Die Ticketautomaten werden am Silvestertag abgeschaltet und ab Neujahr wieder hochgefahren. „Wir halten den 15-Minuten-Takt für alle Straßenbahnen noch bis zum 10. Januar aufrecht“, betonte Unternehmenssprecher Marc Backhaus. Dies sollten auch Kunden beachten, die ab 4. Januar wieder ins Berufsleben starten.

Von Andreas Tappert