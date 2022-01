Silvester-Vandalismus: Neue Haltestelle in Leipzig-Mölkau zerstört

Leipzig

Sie war eine der ersten dieser modernen Bushaltestellen, die im Jahr 2021 im Auftrag der Stadt in Leipzig errichtet wurden: Unbekannte haben in der Silvesternacht am Wartehäuschen in der Zweinaundorfer Straße im Ortsteil Mölkau gewütet. Eine der beiden großen Scheiben an der Rückseite wurde komplett zerstört, ebenso wie Schaukasten mit dem Fahrplan. Zudem ist die Halterung an der Sitzbank verbogen. Anwohner vermuten, dass die Täter womöglich illegale Böller zur Explosion gebracht haben.

Anwohner vermuten anhand der Spuren, dass Pyrotechnik zur Explosion gebracht wurde. Quelle: privat

Erst Ende Mai des vorigen Jahres war der moderne Unterstand bei einem symbolischen Akt mit Vertretern des Rathauses und der Leipziger Verkehrsbetriebe installiert worden. Von ihrem Werbevertragspartner RBL Media wollte die Stadt bis Ende 2021 insgesamt 860 Wartehäuschen errichten lassen – vor allem an Haltestellen mit hohen Fahrgastzahlen und in den Ortsteilen, um die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs zu erhöhen.

Ende Mai 2021 wurde das Wartehäuschen errichtet. Quelle: Andre Kempner

An diesem Standort in Mölkau gab es bis dahin keinerlei Unterstellmöglichkeit, andere Haltepunkte stammten noch aus den 1990er-Jahren. Schulkinder und ältere Leute waren hier Wind und Wetter schutzlos ausgeliefert. Umso hartnäckiger hatte sich auch der Ortschaftsrat für die neue gläserne Haltestelle eingesetzt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Entsprechend traurig und verständnislos reagierten manche Mölkauer am Neujahrstag angesichts des Ausmaßes der Zerstörung. „Ein solcher sinnloser Vandalismus macht einfach nur wütend“, sagte ein Anwohner gegenüber der LVZ.

Von Frank Döring