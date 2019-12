Noch keinen Plan für Silvester? Bei diesen Leipziger Partys gibt es noch Restkarten

Leipzig

Die Thomaner verabschieden das alte Jahr mit der letzten Motette in der Thomaskirche um 13.30 Uhr. Um 18 Uhr ist Abendgottesdienst, das Silvester-Orgelkonzert mit Sebastian Heindl in der Kirche beginnt um 21 Uhr. Karten dafür kosten zwischen 5 und 13 Euro.

In der Arena Leipzig ist um 14 Uhr die Pferdeshow „Cavalluna –Legenden der Wüste“ zu Gast, Karten gibt es an der Abendkasse noch für alle Platzgruppen.

Ganz und gar kostenfrei ist die Übertragung der Neunten Sinfonie von Ludwig van Beethoven aus dem Leipziger Gewandhaus live auf den Leipziger Markt, organisiert von der Peter-Degner-Stiftung. Beginn ist 17 Uhr. Wer das Konzert direkt im Gewandhaus hören möchte, kann nur noch einzelne Tickets in der teuersten Kategorie erwerben (190 Euro). Einige Restkarten gibt es dagegen für das Konzert „Vivaldi meets Piazzolla“ um 20 Uhr im Kleinen Saal des Gewandhauses (60,70 Euro) sowie für das Orgelkonzert mit Michael Schönheit um 22 Uhr im Großen Saal (70 Euro).

Ob im Gewandhaus oder in der Übertragung auf dem Markt – für viele Leipziger gehört Beethovens Neunte zum Jahreswechsel dazu. Quelle: Dirk Knofe

Mit Rock, Comedy und Dinner geht es im Haus Leipzig (Elsterstraße 22-24) auf die Reise ins Jahr 2020. Für Unterhaltung sorgt Comedian Martin Sierp, Musik zum Tanzen liefern DJ Ekki und die Liveband The Clogs. Dazu kann man sich am Büfett bedienen. Für diese Party sind nur noch Restkarten erhältlich (99 Euro) sowie Flaniertickets (25 Euro, Einlass erst ab 22 Uhr).

Über den Dächern der Stadt wird das neue Jahr in der Alten Wollkämmerei, Volbedingstraße 2, begrüßt. Das „Silfestival Vol. V“ beginnt 20 Uhr, als Dresscode sind coole und schicke Outfits gewünscht, mitfeiern dürfen Leute ab 16 Jahren. Auf zwei Floors lassen verschiedene DJs und eine Liveband Mitteldeutschlands größtes Indoor-Silvester-Festival (nach eigener Aussage) steigen. Nach dem Mitternachtscountdown kracht es beim Indoorfeuerwerk und beim Outdoor-Höhenfeuerwerk mit Blick über Leipzig. Normaltickets (Stehplätze) kosten 19,80 Euro, Premiumtickets 64,90 Euro (alle Drinks an der eigenen Bar sind inklusive), VIP-Tickets kosten 108,90 Euro (separater VIP-Bereich, Büfett inklusive, alle Drinks an der eigenen Bar ebenfalls inklusive). Zu allen Ticketpreisen kommt noch eine Buchungsgebühr.

Auch schon in den vergangenen Jahren stand die Silvesterparty im Felsenkeller im Zeichen der Zwanzigerjahre. (Archivbild) Quelle: Andre Kempner

Egal ob als Gentleman, zwielichtiger Alkoholschmuggler, Glücksritter, feine Dame oder verruchte Diva – angemessener Zwirn ist angesagt, wenn man im Felsenkeller, Karl-Heine-Straße 32, bei der großen „ Babylon“-Party im Stil der Goldenen Zwanziger den Start ins neue Jahr mitfeiern will. Die Liveband Berlinski Beat, Plattenunterhalter, Burlesque-Showgirl Chantal und das Zauberduo Black Magics sorgen für eine aufregende Nacht. Tickets kosten 25,95 Euro.

Umringt von alten Bahngleisen, kann man in der ehemaligen Lampenfabrik Leuchtenbau, Riesaer Straße 64, ins neue Jahr starten. In der neuen Eventlocation steigt eine elegante Gala bis 3 Uhr morgens mit Moderator Marcus Poschlod von Radio R.SA, der Liveband Jamstreet und DJ Mike Reichelt. Schicker, festlicher Look ist erwünscht. Alle Getränke sowie das Büfett sind im Preis inklusive. Um Mitternacht wird vor der Tür ein eigenes Feuerwerk gestartet. Ticketpreis: 149 Euro.

Das Felix in der Alten Hauptpost am Augustusplatz lädt zur Jahreswechsel-Feier über den Dächern Leipzigs ein. Tickets kosten 199 Euro (mit Sitzplatz, Food Market, Mitternachtssnack und Getränkepauschale) oder 99 Euro (ohne Sitzplatzgarantie, aber mit Getränkepauschale und Mitternachtssnack). In jedem Fall können die Gäste die Aussicht von der Dachterrasse genießen. Getanzt wird im 6. Stock.

Freie Sicht auf das Silvesterfeuerwerk auf dem Augustusplatz – das können Kurzentschlossene im Felix bekommen. (Archivbild) Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Mit einer Zwanziger-Jahre-Party werden auch im Kupfersaal, Kupfergasse 2, die 2020er-Jahre eingeläutet. Musik, Kultur und Kunst der „guten alten Zeit“ werden mit der Moderne gemixt. Beginn ist 22 Uhr, für Livemusik sorgt die Leipziger Band Swing Delikatessen, die von DJ Mr. Olsen unterstützt wird. Mit 39 Euro kommt man rein in den geschmückten Saal.

Silvesterrabatz macht das Täubchenthal, Markranstädter Straße 1: Jeder Gast bekommt ein Glas Sekt frei bis 23 Uhr. Getanzt wird auf zwei Floors zu einem Musikmix von Indie über Achtziger- und Neunzigerjahre, Pop, HipHop, Trap bis Dance Classics. Tickets ab 11 Euro.

Mit der Rock’n’Roll-Band The Blackbirds verabschiedet das Tonelli’s am Neumarkt 9 das alte Jahr. Tickets kosten 50 beziehungsweise 75 Euro, Einlass ab 20 Uhr.

Let’s dance ins Jahr 2020 heißt es in der Villa Rosental, Humboldtstraße 1. Auf dieser Party kann man in stimmungsvoller Atmosphäre viel selbst tanzen und auch Showtanz bewundern, dazu Büfett und Feuerwerk genießen. Eintritt 78 Euro.

Im Elsterartig, Dittrichring 17, beginnt um 22 Uhr die Party zum gemeinsamen Reinrutschen ins neue Jahr. Tickets: 10 Euro an der Abendkasse.

Quelle: André Kempner

Mit einem großen Knall will sich der Club L1, Markt 17, vom alten Jahr verabschieden. „Spectaculus Silvester“ heißt es ab 23 Uhr bis 5 Uhr morgens in der Königshauspassage. Die Party steigt auf zwei Floors, Tickets kosten an der Abendkasse 20 Euro.

Erst zum Anstoßen öffnet das Werk II seine Tore – um 23.59 Uhr in der Kochstraße 132. Eine Viertelstunde später geht die Party dann richtig los. Die beiden DJanes Foxy Love und Tinitussi sowie die Barcrew werden richtig hart arbeiten, alle anderen dürfen zur besten Musik der letzten Jahrzehnte, aufgehübscht mit Trash und Dance, die Hüften schwingen und das neue Jahr feiern. Tickets kosten 13,10 Euro, rein dürfen Personen ab 18 Jahren.

Ebenfalls noch Tickets oder Restkarten gibt es für die Moritzbastei, für die Silvesterparty ab 22 Uhr in der Oper oder für verschiedene Hotels.

Von Kerstin Decker