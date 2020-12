Leipzig

Silvester im Corona-Modus heißt es in diesem Jahr. Kleinere Feiern mit maximal fünf Personen aus insgesamt zwei Hausständen sind damit zwar zulässig, das war es aber auch schon. Trüben soll es die Feier in Familie aber nicht. Denn auch so geht einiges, das den Jahreswechsel unterhaltsam macht und die Stunden bis Mitternacht dahinschmelzen lässt. Zehn Tipps für einen abwechslungsreichen Silvesterabend mit Kindern.

1) Gemeinsam dekorieren

Irgendwie beginnt Silvester ja nicht erst am Abend. Bereits nachmittags bauen sich Erwartungen an diesen besonderen Tag auf. Warum also nicht schon jetzt starten – zum Beispiel mit der Deko. Familien können Luftballons mit Konfetti füllen (Vorsicht beim Aufpusten) und aufhängen, Luftschlangen verteilen und Partyhütchen basteln. Die Hütchen lassen sich ganz einfach aus Tonpapier basteln. Dazu die Umrandung zeichnen (in etwa die Form eines Torten-Drittels), ausschneiden und die Ränder zusammenkleben. Wer mag, kann das Papier vorher noch mit Aufklebern oder Zeichnungen verzieren.

Luftschlangen und ein paar Snacks – damit kann man bei Kindern nichts falsch machen. Quelle: Peggychoucair/Pixabay

2) Digitaler Jahresrückblick

Moderne Kameras und Smartphones ermöglichen es, unseren Alltag und tolle Erlebnisse in Tausenden von Fotos festzuhalten, die wir auch fein säuberlich archivieren. Um sie dann viel zu selten anzuschauen. Der Silvesterabend ist perfekt, daran etwas zu ändern. Die Bilder aus diesem Jahr einfach in einem Ordner zusammenführen und auf dem Fernseher abspielen – zum Beispiel über eine Verbindung von Computer zum Fernseher oder über einen USB-Stick.

Die meisten Kinder lieben es, sich ihre Fotos und Videos anzuschauen und auch für Erwachsene ist so ein Fotorückblick ein schöner Jahresausklang. Die Corona-Pandemie hat Reisen, Ausflüge, Feiern und größere Treffen platzen lassen? Macht nichts. Die meisten werden sich wahrscheinlich wundern, was dennoch an schönen Bildern zusammengekommen ist.

3) Lieblingsessen

Raclette und Fondue zählen zu den Silvester-Klassikern. Warum nicht mal davon abweichen? Vielleicht haben die Kinder vielmehr Lust auf Pizza, Burger oder Eierkuchen. Mit ihrem Lieblingsgericht macht man den kleinen wie größeren Partylöwen bestimmt eine Freude. Außerdem steigt so auch die Bereitschaft, dass sie sich beteiligen.

4) Wortbrücken bauen

Sprachspiele sind unterhaltsam und fordern kleine wie große Spieler heraus. Ein weiterer Vorteil: Es wird nicht viel Material benötigt. Ein Stift und ein Blatt Papier reichen aus. Und so geht’s: Das Blatt quer legen und am linken Rand von oben nach ein Wort notieren. Das gleiche Wort wird dann noch einmal am rechten Rand von unten nach oben aufgeschrieben. Nun ist es an den Kindern, Worte zu finden, deren erste und letzte Buchstaben somit bekannt sind.

5) Wer bin ich

Ob große oder kleine Partygäste – dieses Spiel macht allen Spaß. Die Kinder sollten allerdings mindestens sechs Jahre alt sein. Benötigt werden nur Post-its und Stifte. Die Teilnehmer schreiben den Namen einer Person auf den Zettel und kleben ihn der Person gegenüber auf die Stirn, ohne dass diese den Namen sehen kann. Bei Kindern bietet es sich an, ein Oberthema zu wählen – zum Beispiel Märchen, Tiere oder Zeichentrickfiguren. Dann fällt die Wahl einer passenden Figur leichter. Jeder muss nun durch geschickte Fragen (Bin ich eine Frau? Habe ich Geschwister? etc.) versuchen, die gesuchte Figur herauszufinden. Wichtig: Die Fragen müssen sich auf „Ja“ oder „Nein“ beantworten lassen. Wird eine Frage mit „Ja“ beantwortet, darf der fragende Spieler eine weitere Frage stellen. Ist die Antwort „Nein“, ist der nächste Spieler an der Reihe. Gewonnen hat derjenige oder diejenige, der oder die zuerst auf den richtigen Namen tippt. Alle anderen können dann weiterspielen, bis jeder seinen Namen erraten hat oder man beginnt wieder von vorne.

Ein bisschen buntes Papier, Scheren und Stifte – mehr braucht es nicht, um Gläser zu verzieren oder beschriften. Quelle: master1305/freepik

6) Gläser kennzeichnen

Eine große Silvesterparty mit etlichen Gästen wird es in diesem Jahr nicht geben, das ist richtig. Trotzdem kann es Spaß machen, Gläser zu verzieren oder zu kennzeichnen. So weiß dann jeder immer, wem welches Glas gehört. Die Gläser können etwa mit Glasmalstiften oder Fingerfarbe aufgehübscht werden. Oder man schneidet aus buntem Papier Formen – zum Beispiel Sterne, Herzen oder Blumen – aus. Dann macht man wie bei einem Tropfenfänger in die Mitte ein Loch und von dort ausgehend einen Schnitt zum Rand. Darauf lassen sich beispielsweise Namen oder Kosenamen notieren, die dabei helfen, die Stielgläser auseinanderzuhalten.

7) Ballon-Countdown

„Wann sind wir endlich da???“ Die klassische Frage auf Autofahrten lässt sich nahtlos auf Silvester übertragen. Um Kindern die Antwort auf ihre Frage „Wie lange dauert es noch, bis endlich Mitternacht ist?“ zu veranschaulichen, kann man einen Ballon-Countdown vorbereiten.

Dazu (Helium-)Luftballons mit Uhrzeiten beschriften – angefangen von Partybeginn bis Mitternacht. Jede Stunde dürfen die Kleinen einen Luftballon platzen lassen. Mit jedem Knall rückt das neue Jahr ein bisschen näher. Vorsicht ist allerdings bei Kleinkindern und Haustieren geboten. Die könnten sich sehr erschrecken. Hier also gut abwägen.

8) Künstlerisches Feuerwerk

Raketen, Böller und andere bunte wie laute Feuerwerkskörper dürften in diesem Jahr nur wenige zu sehen und hören sein. Feuerwerk lässt sich mit Kindern aber auch ganz anders und kreativ gestalten. Dazu braucht man ein paar Papprollen (zum Beispiel von aufgebrauchter Küchenrolle), ein großes Blatt Papier oder Pappe, Scheren, Teller und bunte Farbe – etwa Fingerfarbe. Dann schneidet man jeweils ein Ende jedes Papprohrs mit der Schere in Fransen. Durch Druck auf den Tisch breiten sich die Fransen nach außen auf. Diese Fransen werden nun in die Farbe – zuvor einzeln auf die Teller geben – gedrückt. Damit lässt sich nun nach Lust und Laune stempeln. Das Ergebnis ist ein buntes Farben-Feuerwerk.

Ein Filmabend mit der ganzen Familie – perfekt für Silvester in diesem Jahr. Quelle: freepik

9) Lieblingsfilm

Lag vielleicht zu Weihnachten ein toller Film unter dem Baum oder haben die Kinder einen Film, von dem sie nicht genug kriegen können? Warum nicht also einfach auf dem Sofa gemütlich machen und den Film gemeinsam anschauen? Der Silvesterabend ist ideal, um als komplette Familie auf der Couch zu kuscheln und sich in fremde Welten zu begeben. Wer noch Film-Empfehlungen sucht: RTL2 zeigt um 20.15 Uhr das Oscar-prämierte, poetische Trickspektakel „ Wall-E – Der Letzte räumt die Erde auf“. Zur gleichen Zeit läuft auf ProSieben „Der Schuh des Manitu – Extra Large“. Und Sat.1 spielt um 22.05 Uhr „Shrek – Der tollkühne Held“.

10) Wundertüte

Ein kleines geheimnisvolles Tütchen, das erst um Mitternacht geöffnet werden darf, macht den Jahreswechsel noch ein bisschen spannender. Gefüllt mit Wunderkerzen, Luftschlangen, Knallbonbons und Konfetti, ist es der perfekte Begleiter. Außerdem finden bestimmt noch ein paar gute Wünsche für das neue Jahr darin Platz. Gebraucht werden lediglich eine Butterbrottüte, etwas buntes Klebeband und ein paar Stifte zum Verzieren.

Von Patricia Liebling