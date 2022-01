Zum Jahreswechsel ist es in Leipzig zu Ausschreitungen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, seien im Leipziger Osten Einsatzkräfte angegriffen worden. In Connewitz verlief die Nacht hingegen weitgehend friedlich.

In Connewitz, hier in der Bornaischen Straße, blieb die Lage in der Silvesternacht weitgehend friedlich. Doch im Leipziger Osten eskalierte die Situation. Quelle: Dirk Knofe