Leipzig

In den vergangenen Sommern trübten sie den Badespaß in vielen Leipziger Seen: Blaualgen, die in massenhafter Ausbreitung gefährlich für Mensch und Tier werden können. Im letzten Jahr wurden Badewarnungen für einige Seen in und um Leipzig ausgesprochen, darunter das Naturbad Südwest und der Auensee. Das ist in diesem Jahr – zumindest im Stadtgebiet – noch nicht der Fall. Wie das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig auf Anfrage mitteilte, wurde aktuell in keinem Leipziger Gewässer eine gefährliche Ausbreitung von Blaualgen nachgewiesen. Badewarnungen bestehen derzeit – Stand Mittwoch – nicht.

Leichte Belastung im „Bagger“ in Thekla

Lediglich in dem als Bagger bekannten Naturbad Nordost in Leipzig-Thekla „erfolgte mit der Beprobung am 13.07.2021 ein geringer Nachweis von Cyanobakterien“, so die Angabe des Leipziger Gesundheitsamtes. Wie betont wurde, handle es sich dabei aber um keine massenhafte Vermehrung. Blaualgen, die eigentlich gar keine Algen sondern Bakterien sind, kommen in allen Gewässern vor und sind in normaler Konzentration kein Problem. Erst bei massenhafter Ausbreitung, die durch starke Sonneneinstrahlung begünstigt wird, ändert sich das ins Gegenteil.

Wasserqualität entspricht den Richtlinien

Die Giftstoffe der Blaualgen können Magen-Darm-Beschwerden, Bindehautentzündungen, Ohrenschmerzen oder Fieber und Atemnot verursachen. Vor allem Kinder, aber auch ältere Menschen sowie Personen mit angeschlagenem Immunsystem und auch Haustiere sind gefährdet.

Das Gesundheitsamt untersucht während der Badesasion vom 15. Mai bis 15. September die Wasserqualität der Leipziger Badegewässer und auch der Freibäder regelmäßig. Aktuell gebe es hinsichtlich der Wasserqualität der Leipziger Seen keine Beanstandungen, heißt es. Diese würde den Sächsischen und EU-Richtinien entsprechen. Besonders der Kulkwitzer und Cospudener See hätten eine ausgezeichnete Wasserqualität.

Sächsische Stauseen von Blaualgen betroffen

Das Ausbleiben einer längeren Hitzewelle und der viele Regen dürften die Blaualgen-Ausbreitung in Leipzigs Seen bisher verlangsamt haben. Das ist jedoch nicht überall in Sachsen der Fall. In einigen sächsischen Stauseen wurden vermehrt Blaualgen nachgewiesen. Wie die Landestalsperrenverwaltung mitteilte, sind vor allem Gewässer im Landkreis Leipzig, Nordsachsen sowie in Mittelsachsen betroffen. Die Entstehung von Blaualgen wird unter anderem an den Talsperren Rötha, Göttwitzsee und Baderitz sowie an den Talsperren Döllnitzsee und Horstsee beobachtet.

Von Lilly Günthner