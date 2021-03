Alle Hausarztpraxen seien jetzt verpflichtet, Corona-Schnelltests anzubieten, teilte die Stadt Leipzig am Montag mit. In den nächsten Tagen würden mehr und mehr Praxen Testangebote machen. Was sagen die Hausärzte selbst dazu? – Der Leipziger Facharzt für Allgemeinmedizin Dr. Wolfram Mertz (49) im Interview.