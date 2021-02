Sind Leipzigs alte Tatra-Bahnen die besten Eisbrecher?

Leipzig

Auch wenn das Gerücht in den letzten Tagen neue Nahrung erhielt – die Leipziger Verkehrsbetriebe bestreiten energisch, dass ihre Tatra-Bahnen am besten mit dem Winter klarkämen. „Es ist eine Leipziger Mär“, seufzt LVB-Sprecher Marc Backhaus. „Sie stimmt aber trotzdem nicht.“

Wahr sei vielmehr, dass die vor Jahrzehnten vom tschechischen Hersteller CKD Tatra mit Sitz in Prag gelieferten Bahnen erst an dritter Stelle des betriebsinternen Winterrankings stehen. „Am besten für Schnee und Eis sind unsere 45 Meter langen XXL-Bahnen, denn sie sind besonders schwer.“ Deshalb setze man die XXL von Bombardier auch jetzt vorrangig auf allen Stadtbahntrassen ein, wo das möglich ist – etwa auf den Linien 11 und 15.

XXL-Bahnen und Leoliner besonders robust

Auf Platz 2 folge der einst in Leipzig gefertigte Leoliner. Platz 4 und 5 gingen an Modelle mit großem Niederfluranteil, was eben bei viel Schnee ungünstig sei: den NGT 8 aus Bautzen und die XL-Bahnen von Solaris aus Polen. An diesbezüglichen Verbesserungen der XL-Bahnen tüftele man schon, so Backhaus.

Am Montag mussten alle Straßenbahnen der LVB im Depot an der Angerbrücke bleiben – auch die Tatra-Züge (Zweiter von rechts). Quelle: André Kempner

Der legendäre Ruf als Eisbrecher für die 61 noch im Betrieb befindlichen Tatras (der Fuhrpark umfasst 234 Trams) habe vielleicht folgenden Grund. Bei der alljährlichen „Winterbereitschaftswoche“ im Oktober würden sie oft als Schubfahrzeuge für die beiden LVB-Schneepflüge ausgewählt. „Aber vor allem deshalb, weil Bahnen ohne Niederfluranteil für viele unserer Fahrgäste zu beschwerlich sind. Ich schwöre: Bei sehr viel Schnee bleiben leider auch die Tatras stecken.“

Von Jens Rometsch