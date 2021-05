Sinkende Corona-Inzidenz: FFP2-Masken nicht mehr Pflicht in Leipziger Bussen und Bahnen

Leipzig

Ab sofort muss in den Bussen und Straßenbahnen des öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtgebiet Leipzig keine FFP2-Maske mehr getragen werden. Eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung – die sogenannte OP-Maske – reiche aus, wie die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Freitagabend mitteilten.

FFP2-Masken können natürlich weiter getragen werden

Selbstverständlich könnten Kundinnen und Kunden der LVB in den Fahrzeugen des Unternehmens weiterhin eine FFP2-Maske oder eine vergleichbare Maske getragen werden.

Sinkende Inzidenz der Grund für die Aufhebung der Pflicht

Der Grund für die Aufhebung der Tragepflicht: Durch die sinkenenden Infektionszahlen in Leipzig unterschreitet die Stadt Leipzig die entsprechende Inzidenz von 100. Diese sei im entsprechenden Bundesgesetz geregelt.

Alte Regelung galt ab dem 26. April

Die Tragepflicht für FFP-2-Masken war am 26. April eingeführt worden. Das neue Bundes-Infektionsschutzgesetz sah diese Regelung vor, sobald in Städten und Landkreisen die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 steigt. Zuvor war nur vorgeschrieben, dass Fahrgäste lediglich eine medizinische Maske beziehungsweise eine sogenannte OP-Maske in den Fahrzeugen der LVB tragen mussten. Diese Regelung war damals durch die Bundes-Notbremse verschärft worden.

Von LVZ