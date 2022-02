„Skandalöse Zustände“: Eltern erheben schwere Vorwürfe gegen Geschäftsführer einer Leipziger Kita

Leipzig

Das Vokabular ist deutlich. Was seit einiger Zeit in der Kindertagesstätte „Multikulturelle Kinderstube“ passiert, nennt eine Mutter „Kindeswohlgefährdung“, ein Vater spricht von „skandalösen Zuständen“. Jetzt hat ein Beirat aus Eltern, deren Kinder die Kita besuchen, einen Offenen Brief an die Stadt Leipzig und das Landesjugendamt geschrieben. Im Zentrum der Kritik steht der Geschäftsführer des Trägers.

Als ihr dreijähriger Sohn im Oktober letzten Jahres die Einrichtung zum ersten Mal besuchte, ging Katharina Kerner davon aus, dass die damalige Führungslosigkeit der Kita von kurzer Dauer sei. Doch nach wie vor hat die Kita keine feste Leitung. Nicht nur das macht Kerner Sorgen. „Das Personal wechselte teilweise wöchentlich.“ Bestätigung kommt von Nicole Savenberg, deren Sohn seit einem knappen Jahr in die Endersstraße 32 geht. „Zunächst gab es für seine Gruppe zwei Bezugserzieherinnen. Eine davon verließ die Einrichtung im Sommer, die verbliebene hat im Oktober um ihre Kündigung gebeten.“

Viele Erzieherinnen gingen

In Gesprächen mit den Erzieherinnen erfuhren Eltern vom schwierigen Verhältnis zum Geschäftsführer des Trägers, der Augsburger Lehmbaugruppe: Auf Verbesserungsvorschläge reagiere er unsachlich („Wenn es Ihnen nicht passt, arbeiten Sie doch woanders“) bis cholerisch. Von „chauvinistischer, patriarchalischer Unternehmenskultur“ ist im Brief die Rede. Seit April 2021 hätten mindestens zehn Erzieherinnen und Erzieher die Kita aus diesem Grund verlassen, seit August gibt es keine Leitung. Der zuletzt auf diesem Posten installierte Leiter warf nach nur zwei Wochen das Handtuch, berichten die Eltern.

Zwei frühere Angestellte sprechen gegenüber der LVZ von einem Klima zwischen Angst und Demütigung durch den Vorgesetzten. „Viele haben nach Gesprächen mit ihm weinend das Zimmer verlassen, wenn er wieder ausgerastet ist“, sagt eine. Einige Väter und Mütter suchten mit dem Geschäftsführer das Gespräch. „Darin hat er sich diesen Missständen nicht gestellt und sich abfällig über das Personal geäußert“, berichtet Stefan Bergelt, dessen Tochter die Kita besucht. „Das Personal muss also weiter im Krisenmodus arbeiten. Öffnungszeiten wurden reduziert und Eltern gebeten, Kinder früher abzuholen. Teilweise fanden keine Elternabende statt. Der Geschäftsführer hat uns geraten, einfach eine andere Einrichtung zu suchen.“

Brief zählt Verstöße auf

Der Offene Brief zählt Verstöße auf: unter anderem gegen das Fachkräftegebot, weil es nur eine ausgebildete Erzieherin gibt, „der Großteil der Erzieherinnen und Erzieher befindet sich in Ausbildung oder im Studium“. Außerdem gegen die Informationspflicht sowie gegen die Verwaltungsvorschrift zur Weiterbildung zur Praxisanleitung. Stefan Bergelt ist Mitglied des Elternbeirats, der sich einschaltete, doch der sei vom Kita-Chef nicht anerkannt worden“. Bergelt, Sozialarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe, spricht von Verantwortungslosigkeit. Der Geschäftsführer soll wegen des Personalmangels seine frei werdenden Räumlichkeiten für selbst organisierte Elternbetreuung angeboten haben, „wohlwissend, dass dieser Vorschlag rechtlich nicht umsetzbar ist“.

Weil der Träger den Personalschlüssel nicht einhalten kann, forderte das Landesjugendamt eine Reduzierung der Kita-Plätze von 54 auf 34. Ende Januar wurden 16 Betreuungsverträge zum Ende des laufenden Monats gekündigt, informieren die Eltern. Laut dem Offenem Brief wurde „diese Maßnahme nur durch Gerüchte, Mutmaßungen und entschiedenes Nachbohren des Elternbeirats im Vorfeld überhaupt bekannt“. Und bis jetzt „wurde die Liste mit den gekündigten Kindern nicht offiziell an das Personal der Kita übermittelt“.

Noch keine Stellungnahme des Geschäftsführers

Was sagt der Geschäftsführer zu den Anschuldigungen? Nach einer Anfrage der LVZ vom Mittwochmittag mit Bitte um Stellungnahme und genaue Zahlen zu Kündigungen sowie Zukunft der Kita schaltete der Chef einen Anwalt ein. Der signalisierte am Freitag, dass der offene Brief „Behauptungen enthält, die nicht den tatsächlichen Umständen entsprechen, und darüber hinaus gegenüber meiner Mandantschaft strafrechtlich relevante Aussagen enthält“. Welche das sein sollen, teilte er nicht mit.

Für den Elternbeirat steht fest: Es braucht gravierende Veränderungen in der Kita, auch weil das Vertrauen der Mitarbeitenden in den Träger zerstört sei. Gefordert wird ein Wechsel in der Geschäftsführung. „Wer ein Geschäftsmodell betreibt, das ausschließlich auf öffentlichen Geldern basiert, dabei aber gesellschaftspolitische und pädagogische Werte mit Füßen tritt, hat unserer Meinung nach im Sozial- oder Bildungsbereich nichts verloren.“ Die Unterzeichnenden des Offenen Briefes appellieren an die Stadt, einen Trägerwechsel für die Kinderstube zu forcieren. Das Amt für Jugend und Familie (AJF) setzt eher auf Gespräche. „Ein Trägerwechsel ist aktuell nicht die präferierte Lösung“, heißt es.

Gibt es genug Kita-Plätze in Leipzig? Über Jahre war die Lage der Kita-Plätze in Leipzig sehr angespannt. Zahlreiche Familien setzten den Anspruch auf einen Platz gerichtlich durch. Inzwischen, so informiert das Jugendamt auf Anfrage, kann die Stadt den Rechtsanspruch aller Leipziger Kinder auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt decken. „Erweiterungen des Netzes an Kindertageseinrichtungen orientieren sich dabei am Leitbild einer nachhaltigen Stadtentwicklung und erfolgen dort, wo auch perspektivisch ein Bedarf abzusehen ist“, heißt es. Mit den gegenwärtig geplanten neuen Standorten werden insbesondere auch Betreuungskapazitäten im Leistungsbereich Kinderkrippe geschaffen. Über alle Leistungsbereiche hinweg sollen in den kommenden Jahren knapp 3800 Plätze neu entstehen.

Im Wissen um die Situation an der Enderssstraße hat die Behörde betroffene Familien bei der Suche nach alternativen Betreuungsplätzen unterstützt. „Kurzfristig konnte ihnen ein Alternativangebot unterbreitet werden“, informiert die Stadt. Die Eltern bestätigen das. „Ich habe für mein Kind eine neue Kita gefunden“, sagt Tanja Schweers. Auch die Familie von Stefan Bergelt hat ein Angebot vorliegen. Von seiner Haltung rücken er und die Mitstreitenden aber nicht ab: „Die skandalösen Zustände beim bisherigen Kita-Träger gehören beendet.“

