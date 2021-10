Leipzig

So, wie die einen produzieren, wollen die anderen konsumieren – mit Zeit, Geduld und handwerklichem Geschick, mit Produkten aus der Region, der Jahreszeit entsprechend und möglichst in Bio-Qualität. Zwei Seiten der gleichen Medaille also gewissermaßen. Dieser Tage trafen sie sich zum Essen und Austausch: Die Konsumentinnen und Konsumenten waren in Plagwitz bei den Produzentinnen und Produzenten zu Gast, um sich beim „Local Dinner“ näher kennenzulernen.

Das „Kesselkollektiv“

Die Produzentenseite – konkret das „Rasselbock“-Catering – lieferte das Drei-Gänge-Menü, zu dem Bennewitzer Käse, Panitzscher Kaninchen und Kürbis aus dem eigenen Garten gehörten. Das „Kesselkollektiv“ in der Plagwitzer Klingenstraße 22 ist ein Zusammenschluss kleiner Lebensmittel-Manufakturen und Caterings. Alle sind eigenständig, haben Räume in der früheren Landmaschinen-Fabrik Rudolf Sack gemietet und ausgebaut, die sie gemeinsam nutzen und selbst verwalten. Ermöglicht wurde das von gut 300 Unterstützerinnen und Unterstützern, die im Dezember 2020 per Crowdfunding fast 23 000 Euro aufbrachten. Das Geld wurde für Ausbau und Einrichtung des Standorts verwendet. Im Frühjahr 2021 konnten die Manufakturen einziehen und loslegen. Teils kannten sie sich aus vorheriger Zusammenarbeit.

Das „Kesselkollektiv“ besteht aus acht Firmen, die drei Produktionsküchen und ein gemeinsames Hochregallager nutzen. Im Gastraum werden etliche Produkte auch zum Verkauf angeboten, zudem gibt es sie in Onlineshops, auf Märkten, in manchen Handelsketten oder im Werksverkauf.

Brotzeit Produkt von Johannes Rohrbach stellt herzhafte Brotzeit-Aufstriche ohne tierische Bestandteile her.

Leipspeis und Ölmühle von Patrice Wolger stellt frisch gepresste Pflanzenöle, Senf und Brotaufstriche her.

Manusso Eis von Manuel Emmelmann stellt Bio-Eis ohne künstliche Zusatz-, Aroma- und Konservierungsstoffe her.

Die Plagwitzer Brauerei von Jakob Treige produziert handwerklich gebraute Biere, die im eigenen Ausschank „Kessel Buntes“ aus dem Zapfhahn fließen.

Die Plagwitzer Kinderküche kocht mit regionalem Bio-Gemüse für Kindergartenkinder und Ferienprogramme – von sächsischer Hausmannskost bis zu internationaler Küche. Ausgeliefert wird per Lastenrad.

Rasselbock Catering: Anna König und Moritz Mönnich kochen zum einen für den hauseigenen Gastraum – die Kantine – und zum anderen für Festivals, Großveranstaltungen, Straßenfeste oder private Feiern. Mit authentischem Essen aus verschiedensten Ländern wollen sie Neugier wecken und Fernweh auslösen.

Matthias Rosenberg von Rosenberg Delikatessen produziert Aufstriche und Liköre aus Früchten von regionalen Obstbauern und aus Leipziger Gärten. Auch Rohkost-Öle und fruchtige Senfsorten gehören zum Sortiment. Transportiert werden die Waren meist per Lastenrad.

Umani Kulturgut: Niklas Hase und Marcel Ziegler stellen aus deutschen Sojabohnen und Lupinen Tempeh her – ein indonesisches Superfood, für das Bohnen mit Hilfe eines Edelschimmels fermentiert werden.

Die „Slow Food“-Regionalgruppe

Mitglieder der Slow-Food-Bewegung sind zu Gast im „Kesselkollektiv“ in der Klingenstraße 22 in Leipzig. Patrice Wolger (in Gelb) von „Leipspeis“ erklärt seine Produkte. Quelle: Andre Kempner

Besuch bekamen die Produzenten von der Slow-Food-Regionalgruppe Leipzig-Halle, einem Zusammenschluss von Genussmenschen jeden Alters, die sich ganz bewusst für die Herkunft von Nahrungsmitteln und deren nachhaltige Herstellung interessieren. Slow Food ist in gewisser Weise das Gegenteil von Fast Food. Der Jahreskalender der Gruppe ist reich gefüllt, regelmäßig treffen sich die Mitglieder zum Austausch unter Gleichgesinnten, zum Kennenlernen neuer lokaler Produzenten und zum Testen von Restaurants und Rezepten. Die Bewegung gibt alle zwei Jahre einen Genussführer heraus, in dem seit 2021 auch das Leipziger Restaurant Max Enk vertreten ist.

Catherine Winter leitet die Slow-Food-Regionalgruppe, Dominik Brähler ist Mitglied. Quelle: Andre Kempner

Argentinisches Rind oder Gänsestopfleber kommen bei den Mitgliedern der Slow-Food-Bewegung nicht auf den Tisch. Zitronen und Orangen werden beim italienischen Markthändler geholt, Fleisch beim Metzger des Vertrauens oder direkt beim Produzenten, Honig beim hiesigen Imker. „Im Sommer ist es einfach, in der Region einzukaufen“, sagt „Foodie“ Dominik Brähler. „Auch im Winterhalbjahr ist die Bandbreite groß: Da gibt es Rotkraut, Weißkraut, Sauerkraut, Möhren, Rote Bete, Rosenkohl oder Schwarzwurzel.“ Aber man müsse auch lernen, diese Produkte abwechslungsreich zuzubereiten, und das Wissen um gute und gesunde Produkte schon an seine Kinder weitergeben.

