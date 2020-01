So bereiten sich Polizei und Gericht auf den linksunten-Prozess in Leipzig vor

Leipzig

Der Countdown läuft: Am Mittwoch soll am Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig darüber entschieden werden, ob das Verbot von „linksunten.indymedia“ Bestand hat oder nicht. Die Webseite und die mutmaßlich dahinter stehende Gruppe wurden im August 2017 vom Bundesinnenministerium auf Grundlage des Vereinsrechts verboten. Fünf Privatpersonen klagen nun dagegen – durch den grundgesetzlichen Schutz der Pressefreiheit hätte das Telemediengesetz Anwendung finden müssen, lautet einer der wesentlichen Streitpunkte.

Gebäude steht unter polizeilichen Objektschutz

Für die Leipziger Polizei bedeutet dies einen hohen Mehraufwand an Arbeit. Bereits seit Ende vergangener Woche steht das Gebäude an der Harkortstraße unter polizeilichem Objektschutz. Sperrgitter und Beamte, die in Acht-Stunden-Schichten arbeiten, sollen mögliche Anschläge durch mutmaßliche Linksextreme verhindern. Nach jetzigen Informationsstand kam es bisher vor dem Gebäude zu keinen Zwischenfällen.

Über ein konkretes Sicherheitskonzept für den Mittwoch konnte Polizeisprecherin Silvaine Reiche am Montag noch keine Auskunft geben. Dieses werde angesichts neuer Entwicklungen und Demo-Anmeldungen stetig neu bewertet und ausgearbeitet. So wurde etwa jüngst eine Kundgebung für Mittwoch, 14 Uhr vor dem BVerwG ankündigt. Über die Einsatztaktik gebe die Behörde im Vorfeld keine Auskunft, auch die Anzahl der derzeit sowie am Mittwoch im Einsatz befindlichen Beamten blieb am Montag im Dunkeln.

Hohe Nachfrage für Zuschauerplätze

Die Verhandlung findet öffentlich statt. Aktuell ist laut einer Pressesprecherin des Gerichts nur ein Prozesstag eingeplant. Bei Bedarf werde die Verhandlung jedoch am Donnerstag fortgesetzt. Wie angesichts der hohen Nachfrage für die Zuschauerplätze im Verhandlungssaal darüber entschieden wird, wer als Beobachter teilnehmen darf und wer nicht, dazu konnte sich die Sprecherin am Montag zunächst nicht äußern. Bezüglich der Einlasskontrollen im Gericht sei generell die Justiz zuständig, hieß es aus der Pressestelle der Polizei. Es stehe jedoch noch nicht fest, ob Kräfte der Polizei die dortigen Beamten unterstützen werden.

Auch wie mit möglichen Störern während der Verhandlung umgegangen werde, blieb noch offen. „Das wäre dann Sache des Vorsitzenden“, konnte die Sprecherin des BVerwG am Montag nur sagen.

Von Christian Neffe