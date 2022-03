Leipzig

Ukrainische Geflüchtete kommen seit Tagen in deutschen Städten an, in Berlin sind die Strukturen bereits überlastet. Die ersten Menschen erreichen auch Leipzig. Am Hauptbahnhof stehen Helfer bereit und empfangen dort die ankommenden Ukrainerinnen und Ukrainer. Mit dem Zug erreichen aber immer noch die wenigsten Flüchtenden die Messestadt.

Die Helferinnen und Helfer des Netzwerks „Leipzig hilft Ukraine“ warten bereits auf die Ankunft der Geflüchteten. Quelle: André Kempner

Der Bus aus Cottbus stoppt an der Ostseite des Leipziger Bahnhofs am Montag gegen 13.30 Uhr. Direkte Verbindungen aus der Ukraine gibt es derzeit nicht in die Messestadt. als Drehkreuze dienen Berlin, Dresden oder auch Cottbus. Zehn freiwillige Helferinnen und Helfer des aus dem Boden gestampften Netzwerks „Leipzig hilft Ukraine“ sind bereits vor Ort und warten auf die 43 Neuankömmlinge. Aus dem Fahrzeug steigen Frauen, Kinder, alte Menschen. Viel Gepäck haben sie dabei, ein älterer Herr hat seine Katze mitgebracht.

Die freiwilligen Helferinnen unterstützen beim Tragen des vielen Gepäcks der Ankömmlinge. Quelle: Friederike Pick

Grit ist eine der Helferinnen des Leipziger Netzwerks, sie packt beim Tragen des Gepäcks mit an. „Wir bekommen die Info, wann der Bus ankommt, wie viele drin sitzen und ob sie weiterreisen wollen oder nicht“, sagt sie. Das Ganze laufe über eine Telegram-Gruppe des Netzwerkes. Von diesem Bus habe sie am Morgen gegen 10 Uhr erfahren. Die Helfenden tragen Warnwesten, teilweise stehen darauf ihre jeweiligen Funktionen auf ukrainischer Sprache. „Es gibt Dolmetscher und Organisatoren und manche, die keine Sonderfunktion haben“, erklärt die junge Frau. „So wie ich“, sagt Grit und lacht herzlich. Sie sei einfach da.

Ein Zelt des Technischen Hilfswerks ist bereits auf der Ostseite des Leipziger Hauptbahnhofs aufgebaut. Dort werden die ankommenden Geflüchteten zunächst hingebracht, um die nächsten Schritte zu koordinieren. Quelle: André Kempner

Die Ankömmlinge werden anschließend zu einem Zelt des Technischen Hilfswerk begleitet. Es steht seit Sonntagabend auf der Ostseite innerhalb des Bahnhofs. Im Zelt steht warmer Tee und Kaffee bereit, die Leute können sich setzen, anschließend koordinieren die Freiwilligen des Hilfsnetzwerks in Zusammenarbeit mit mehreren Mitarbeitern der Deutschen Bahn, was als nächstes passiert. In diesem Fall, so berichtet die Helferin Grit, wollen die Menschen alle noch weiterreisen. „Einige haben schon Kontakt zu einer Erstaufnahme, weil da vielleicht schon ein Teil ihrer Familie ist. Manche wollen zu Verwandten, die in anderen Städten leben.“ Sie und die die anderen Freiwilligen begleiten die gerade Angekommenen als nächstes zum Reisezentrum der Bahn, um mit ihnen gemeinsam ein sogenanntes „helpukraine-Ticket“ zu organisieren. Damit dürfen die Geflüchteten kostenlos den Nah- und Fernverkehr innerhalb der Bundesrepublik benutzen.

Die 43 Personen aus dem Bus am Montagmittag wollen nicht in Leipzig bleiben: Im Reisezentrum der Deutschen Bahn bekommen sie ein Ticket, mit dem sie kostenlos weiterfahren können. Quelle: Friederike Pick

Wann der nächste Bus oder Zug mit ukrainischen Geflüchteten in Leipzig ankommen wird, scheint derzeit niemand eindeutig beantworten zu können – die Pressestelle der Deutschen Bahn und der Bundespolizei verweisen auf die jeweilige Zentrale in der Hauptstadt, dort werde alles koordiniert. „Das funktioniert gerade noch deshalb, weil es nicht so viele sind“, kommentiert Lucia Henneke, Leiterin der ökumenischen Flüchtlingshilfe des Leipziger Caritas Verbands, die derzeitige Situation. Momentan laufen alle Informationen bei der Deutsche Bahn zusammen, so Henneke, eine richtige Koordinationsstruktur bestehe noch nicht. „Aber wir sind dran“, sagt die Leiterin des Hilfsverbands.

Sophie Wischnewski leitet die Leipziger Bahnhofsmission. Dort planen die Mitarbeitenden, wie man sich auf weitere Ankömmlinge aus der Ukraine vorbereitet. Quelle: André Kempner

Ähnliches berichtet Sophie Wischnewski von der Bahnhofsmission Leipzig: „Es gibt momentan keine Faktenlage, wie viele Personen in Leipzig ankommen werden“, berichtet sie. Derzeit sei es in Leipzig noch nicht so akut, in Berlin sehe das anders aus. „Wir bekommen erst sehr kurzfristig die Meldung, wann und wie viele Geflüchtete kommen.“ Die Mitarbeitenden der Bahnhofskommission steckten aktuell in der Planung, wie man sich auf alles vorbereite. „Wir stehen im Austausch mit dem Netzwerk „Leipzig hilft Ukraine“ und mit der Deutschen Bahn“, so Wischnewski. „Vieles werden wir uns außerdem von Berlin abschauen können“, hofft die Leiterin der Hilfsstelle.

Von Friederike Pick