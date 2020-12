Leipzig

Den bevorstehenden Jahreswechsel verbringen viele Leipziger in den eigenen vier Wänden. LVZ hat sich in der Innenstadt mal umgehört, wie diesmal gefeiert wird.

Allein zu Haus

Monika und Erwin Jopp, beide 80 Jahre alt, werden den Silvesterabend daheim verbringen: „Wir bleiben wie auch zum Weihnachtsfest allein zu Hause und genießen ein Festessen mit toskanischem Rindfleisch. Das hat drei bis vier Stunden in einem Rotwein-Kräutersud geköchelt und schmeckt mit gutem Brot köstlich.“Dank der heutigen Technik kann das Ehepaar der Familie und den Freunden in der ganzen Welt via Audio- und Videochats einen guten Rutsch wünschen.

Monika und Erwin Jopp bleiben am Silvesterabend allein zu Hause. Quelle: Regina Katzer

Zweisamkeit daheim

Eigentlich wollten sie eine richtig große Silvesterparty mit Freunden zu Hause feiern, erzählen Peter Schulz (34, Verwaltungsangestellter) und sein Freund Jens Meier (38, Krankenpfleger). „Wir werden die Zweisamkeit genießen und auf dem Balkon, wo noch unser Weihnachtsbaum steht, das neue Jahr mit Gin Tonic und Aperol begrüßen“, sind sich beide einig. Das Pärchen hat auf jeden Fall tierische Gesellschaft – ihre beiden Kätzchen Lucki und Lotti freuen sich bestimmt über kuschelige Momente mit den Bewohnern.

Peter Schulz (l.) und sein Freund Jens Meier freuen sich auf die Zweisamkeit am Silvesterabend. Quelle: Regina Katzer

Tiefkühlpizza und Cocktails

Der 19-jährige Elias Trüb feiert daheim mit seiner Freundin und einem Kumpel ins neue Jahr. „Es gibt Tiefkühlpizza, Wodka und Cocktails. Zugeprostet wird am laufenden Band, weil so viel da ist“, lacht der Leipziger Schüler.

Elias Trüb feiert zu Hause im kleinen Kreis. Quelle: Regina Katzer

Gemeinsam kochen und essen

Die Freundinnen Claudia Beck (38, Arzthelferin), Jennifer Jahn (26, Eventmanagerin) und Jana-Lena Rommel (30, OP-Schwester) wollen sich spontan im kleinen Kreis treffen. „Wir werden in einer Wohnung gemeinsam kochen, essen und um Mitternacht auf das neue Jahr anstoßen.“

Claudia Beck, Jennifer Jahn und Jana-Lena Rommel (v. l.) wollen spontan in kleiner Runde feiern. Quelle: Regina Katzer

Familienzeit

Felix Schulze (18) feiert Silvester mit seinen Eltern und dem achtjährigen Bruder. „Mama macht Hühnerkeulen und es gibt sicher auch ein bisschen Alkohol. Unterm Weihnachtsbaum liegen neue Spiele, die wir mal ausprobieren wollen. Und um Mitternacht trinken wir ein Gläschen Sekt“, freut sich der Schüler auf den letzten Abend im alten Jahr.

Felix Schulze feiert Silvester mit seiner Familie daheim. Quelle: Regina Katzer

Von Regina Katzer