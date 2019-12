So feiern die Leipziger Vierlinge: Kim, Jasmin, Sophie und Laura im Weihnachtsfieber

Leipzig

Aufgeregt drücken sich Laura, Jasmin, Kim und Sophie hinter dem weihnachtlich geschmückten Wohnzimmerfenster die Nasen platt. Zwischen Kerzen und Nussknackern verfolgen vier Augenpaare ganz aufmerksam, was Reporterin und Fotograf der LVZ bei ihrem Weihnachtsbesuch für Pakete anbringen. Ein Kreischen und Lachen ist im Haus der Mehnerts in Beucha im Landkreis Leipzig zu hören.

Die Vierlingsschwestern, die im Januar acht Jahre alt werden, freuen sich schon auf die Weihnachtsgeschenke der Leipziger Volkszeitung, die vor sieben Jahren die Patenschaft über die in Deutschland einmaligen eineiigen Vierlinge übernommen hat. Die Mädchen haben längst mitbekommen, dass ihre Eltern, Marcus (37) und Janett (39) Mehnert, für die siebenköpfige Familie mit spitzem Stift rechnen müssen und Geschenke etwas Seltenes, etwas Besonderes sind. Umso größer sind Dankbarkeit und Freude.

Jasmin und Kim sagen ihr Lieblingsgedicht auf

Auch wenn sie am liebsten gleich auspacken wollen, singen sie doch erst einmal alle vier zusammen „Oh Tannenbaum“. Dann sagt Jasmin fröhlich ihr Lieblingsgedicht auf: „In einem Baum“ von Wolfgang Longhardt. Mit ausdrucksstarker Betonung legt sie selbstbewusst los. „In einem Baum, ihr glaubt es kaum, da wohnen viele Tiere. Kleine Schnecken, große Schnecken, Vögel, die uns morgens wecken....“ Alle drei Strophen, ohne einmal stecken zu bleiben. Kim macht es ihr gleich nach, und so hören alle das Gedicht noch einmal. Diesmal eher im Schnelldurchlauf. Sophie und Laura verzichten auf den dritten und vierten Vortrag. Und die LVZ-Abordnung Ist – ehrlich gesagt – nicht böse, obwohl es ein schönes Gedicht ist. Die Mädchen haben es gerade in ihrer Grundschule in Beucha gelernt.

Vater Marcus : „Viermal Hausaufgaben machen, das ist auch nicht ohne“

Und wir bekommen eine Ahnung von dem, was Vierlingsvater Marcus gerade erzählte: Einfacher sei es nicht geworden mit den Mädchen, auch wenn sie nun älter und selbstständiger seien. „Aber viermal Hausaufgaben machen, viermal Lesen, Schreiben und Rechnen üben und viermal Gedichte lernen, das ist auch nicht ohne.“ Die letzten beiden Gedichte, die dran waren – „In einem Baum“ und „Drachensteigen“ – können nun auch die Eltern inzwischen auswendig.

Nachdem jedes Mädchen seinen Namen auf einem Paket gelesen hat, wird gezielt, aber mit viel Freudengeschrei ausgepackt. Laura findet ein ferngesteuertes Auto und geht gleich zu Opa Heinz Richter, der es in Fahrt setzt.

Sophies Babypuppe wiegt mehr als sie selbst bei der Geburt

Sophie packt eine Babypuppe aus, die mit Hilfe von Oma Petra Richter auf der Küchenwaage erst einmal gewogen wird. 1206 Gramm bringt die Puppe auf die Waage und wiegt damit mehr als jedes der vier Mädchen bei der Geburt am 6. Januar 2012 im Leipziger Universitätsklinikum. Als Frühchen, die in der 28. Schwangerschaftswoche auf die Welt kamen, wogen sie zwischen 986 Gramm (Sophie) und 1100 Gramm (Kim). Laura und Jasmin lagen mit je 1050 Gramm dazwischen. Alle vier schauen zwar ein wenig ungläubig angesichts dieses Vergleichs, wissen aber vom Erzählen und von Bildern, wie winzig sie einmal waren.

Vierlinge sind sehr sportlich

Laura und Jasmin haben sich Rollschuhe gewünscht. Die werden nun mit Mamas Hilfe gleich anprobiert und getestet. Als hätten sie sich nie anders fortbewegt, rollen die Mädchen vom ersten Moment an sicher davon. „Wir haben ihnen auch schon Schlittschuhlaufen beigebracht“, erzählt Mutter Janett, die selbst früher die Sportschule besucht hat. Auch Vater Marcus und Oma Petra Richter laufen Schlittschuh, sie waren dabei zur Hilfestellung. Die Eltern fördern jegliche sportliche Aktivität der Schwestern. Sie und Oma Monika Mehnert haben den Mädchen auch das Schwimmen beigebracht, im See in der Nähe.

Als hätten die Mädchen nur auf das Stichwort „Sport“ gewartet, schlagen alle vier mit gestreckten Beinen ein Rad, Kim sogar einarmig. Es sieht aus wie der Auftritt einer Kunst-Turngruppe. Kein Wunder, dass Sport das Lieblingsfach von Laura und Kim ist. Das Fach Kunst haben Jasmin und Sophie am liebsten. Sophie hat auf dem Weihnachtsmarkt in Böhlen, auf dem sie mit ihren Großeltern war, sogar den ersten Preis gewonnen für das am schönsten bemalte Sparschwein.

Alle vier Mädchen wechseln die Klassenstufe

Mit Mathematik und Deutsch dagegen haben die Vierlinge, die im August 2018 eingeschult wurden, ihre Probleme, wie sich immer deutlicher zeigte. Daher entschieden die Eltern, alle vier Mädchen ab Dezember von der zweiten wieder in die erste Klasse zu schicken. Janett Mehnert sagt: „Das ist für Frühchen wirklich nichts Ungewöhnliches. Jetzt gehen sie wieder mit viel mehr Freude in die Schule, üben mit Begeisterung Lesen, Schreiben und Rechnen, haben Erfolgserlebnisse.“ Marcus Mehnert fügt hinzu: „Sie waren in ihrer Entwicklung eben noch nicht so weit. Vielleicht sind sie doch zu zeitig eingeschult worden.“ Auch die Großeltern finden es gut so. Monika Mehnert sagt: „Die Mädchen brauchen ihre Zeit, sie sind aufgeweckt und werden ihren Weg gehen.“ Petra Richter meint ganz pragmatisch: „Die Hauptsache ist doch, dass die Kinder gesund sind, gern die Schule besuchen und alle vier in ihren neuen Klassen sehr gut aufgenommen worden sind.“

Jetzt gehen jeweils zwei Schwestern in eine Klasse

Jetzt gehen nicht mehr alle vier Schwestern in eine Klasse, sondern jeweils zwei in eine: Sophie und Jasmin in die 1a; Laura und Kim in die 1b. Sollten allerdings die Elternabende parallel stattfinden und Vater Marcus im Leipziger BMW-Werk gerade Spätschicht haben, könne sie nur einen besuchen und müsse sich vom anderen berichten lassen, überlegt Mutter Janett schon mal, was auf sie zukommen könnte.

Lucas wurde zum Klassensprecher gewählt

Lucas, der 13-jährige Bruder der Vierlinge, für den der LVZ-Weihnachtsbesuch natürlich auch eine Kleinigkeit mitgebracht hat, wurde inzwischen in seiner siebten Klasse zum Klassensprecher gewählt und freut sich über eine Eins in Mathematik und eine Zwei in Physik. Computer, Technik und Modelleisenbahn, das ist seine Welt. Die Liebe zur Welt der H0e-Schmalspurbahn teilt er mit seinem Opa Heinz, der mit dem Jungen eine kleine Anlage aufgebaut hat und mit ihm auch gern Modellbahnausstellungen in der Region besucht.

Für Mutter Janett beginnt der Tag um 5 Uhr

Janett, die in den ersten Lebensjahren der Vierlinge kaum zum Schlafen kam, hat noch immer einen straffen Tagesrhythmus, der früh um 5 Uhr beginnt. Dann macht sie Frühstück, schmiert die Schnitten für die Schule, um 6 Uhr weckt sie die Mädchen und fährt sie jeden Tag 7.15 Uhr zur Schule. Lucas benutzt den Bus zur Oberschule in Brandis. Um 14.30 Uhr holt sie ihre Töchter wieder ab. „Sie achten sehr darauf, dass sie gleich behandelt werden, sind selbstbewusst, aber manchmal eben auch zickig und streiten miteinander“, beschreibt sie lächelnd den Alltag.

Die Friseurmeisterin arbeitet stundenweise, um noch etwas dazu zu verdienen, Geld, das die Familie braucht. Sie ärgert sich, dass immer wieder Leute Gerüchte verbreiten, die Vierlingsfamilie würde doch dicke Zuwendungen bekommen und von denen leben. „Welche Zuwendungen denn? Woher?“, fragt sie achselzuckend. Die Familie lebt vom Einkommen des Vaters und vom Kindergeld, das ihnen wie jeder anderen Familie mit fünf Kindern zusteht.

Freude auf das Weihnachtsfest

Jetzt freuen sich die Mehnerts auf ein schönes Weihnachtsfest. Am Heiligabend trifft sich die ganze Großfamilie in Beucha. Janett und Marcus bereiten routiniert alles vor. Großeltern, Onkel und Tanten, alle bringen auch noch zu essen und zu trinken mit. Und vielleicht lässt sich ja auch noch der bärtige Alte im roten Mantel blicken. Vier Mädchen könnten ihm nacheinander fehlerfrei das gleiche Gedicht aufsagen.

Von Anita Kecke