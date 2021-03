Leipzig

Der Besuch im Modekaufhaus Breuninger fühlt sich plötzlich an wie die Ankunft im Hotel. Absperrungen weisen den Weg zu einem Check-in-Bereich, an der Tür hat sich ein Mitarbeiter positioniert. Das Einkaufen wird zum Erlebnis – in dem Fall ganz ungewollt.

Seit Mittwoch ist Click & Meet in Leipzig offiziell gestattet. Schon am Montag hatten einige Händler ihre Türen geöffnet – das war der nebulösen Verordnungslage geschuldet. Marcus Kahl, Geschäftsführer von der Leipziger Breuninger-Filiale, hat ein umfassendes Click & Meet-System etabliert: Kundinnen und Kunden reservieren einen Termin – etwa über Internet oder Telefon. Alternativ können Einkäufer spontan vorbeikommen, solange ein Zeitpunkt vakant ist. Geschäftsführer Kahl hat eine Ampel eingerichtet, die den aktuellen Kundenandrang abbildet. „Wir bieten Zeitfenster von maximal einer Stunde an“, berichtet er.

Breuninger, H&M, Peek und Cloppenburg – vor allem bei den größeren Ketten bilden sich am Mittwochvormittag kleinere Schlangen. Die 77-jährige Dagmar Krampe wartet vor dem C&A-Geschäft in der Petersstraße. „Als Leipzigerin ist mir die Innenstadt heilig“, sagt sie. Dass wieder mehr Menschen in der Stadt unterwegs sind, löst bei ihr Freudengefühle aus.

Vorzeitige Öffnung sei „Wettbewerbsnachteil“

Michael Arndt vom Modegeschäft Palazzo La Moda berichtet hingegen von einer gegenteiligen Stimmungslage. Während andere Händler schon am Montag Kunden begrüßten, wartete er noch auf die Verfügung der Stadt. „Dass vor allem die großen Ketten schon eher geöffnet haben, ist eine Sauerei und ein Wettbewerbsnachteil“, wettert er. Für den Neustart hat er sogar aufgerüstet: Luftfilteranlagen wurden angeschafft, die die Ansteckungsgefahr reduzieren sollen.

Auch wenn das kontrollierte Einkaufen ab Mittwoch gestattet ist: Längst nicht alle größeren Läden sperrten die Ladentür auf, etwa Primark und TK Maxx. Erik Maier, Juniorprofessor für Handels- und Multi-Channel-Management an der HHL, erkennt darin ein Dilemma. Vor allem bei größeren Läden seien Öffnungen mit einem vermehrten Personalaufwand verbunden. Es stelle sich also die Frage nach der Wirtschaftlichkeit.

Einkaufserlebnis kehrt zurück

Außerdem nutzten vor allem Menschen mit einem speziellen Bedürfnis Click & Meet, Spontankäufe spielten kaum eine Rolle. „Die Leute kommen, wenn sie etwas Spezielles suchen oder das Einkaufserlebnis wieder fühlen möchten“, so Maier. Vor allem für kleinere Händler sieht er eine Möglichkeit, den Kundenkontakt wiederherzustellen. Sten Linnert, Filialleiter vom Fotohaus Klinger in der Schloßgasse, weiß das für sich zu nutzen. „Wir sind froh, dass wir Kunden empfangen können. Es reicht allerdings nicht“, sagt er.

Es lassen sich auch besorgte Stimmen vernehmen. Lehrerin Beate Schulz-Bode ist nach dem Unterricht durch die Stadt nach Hause gefahren, um die Situation zu erkunden. „Ich mache mir Sorgen, dass es hier bald zu belebt sein könnte“, sagt sie.

Am Mittwoch besteht diese Gefahr nicht. Die partiellen Ladenöffnungen kaschieren das Bild der innerstädtischen Tristesse nicht vollends. Für Marina Mühlbach ist das geringe Passantenaufkommen ein Problem. „Da Hotels und Restaurants geschlossen sind, verzeichnen wir kaum Laufkundschaft. Es gibt keinen richtigen Grund, in die Stadt zu gehen“, konstatiert die Filialleiterin der Boutique Mico in der Reichsstraße.

Technik erleichtert Wiedereröffnung

Etwas Laufkundschaft gibt es aber durchaus. Auch wenn sich Christian Kirsten nur kurz die Beine vertritt, hat er Freude daran, zumindest ein paar Menschen in der Stadt anzutreffen. Zwar habe er keine Kaufabsicht. Aber „wenn ich durch das Schaufenster etwas sehe, kann ich mir durchaus vorstellen zuzuschlagen.“

Im Eingangsbereich von Breuninger steht der Chef derweil persönlich vor der Tür und nimmt einen Kunden in Empfang. Aufwendig erläutert er, welche Möglichkeiten der Passant habe, seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Diese sind notwendig, um im Infektionsfall eine Nachverfolgung abzusichern. „Ich empfehle Ihnen, den Barcode mit dem Handy zu scannen, das geht deutlich schneller“, führt er aus.

Für Marcus Kahl ist es Grund zur Freude, überhaupt wieder öffnen zu können, allem Aufwand zum Trotz. Auch das ist ein Phänomen dieser Krise: Der Unternehmer ist agil und passt sich an. Auch wenn der Check-in-Bereich im Modeladen einen ungewohnten Anblick bietet, steht fest: Dieses Bild wird zur Gewohnheit werden. David Hain, ein junger Vater, der mit seinem Kind in der Stadt unterwegs ist, erzählt, dass auch er Probleme hatte, sich am Anfang mit einigen Regeln abzufinden – etwa der Maskenpflicht. „Inzwischen ist der Mundschutz zum Standard geworden. All das nehme ich in Kauf, um rauszugehen und zu leben, so wie heute auch.“ Abhalten, in einen Laden zu gehen, wird ihn das Prozedere um Click & Meet daher wohl kaum.

Von Florian Reinke