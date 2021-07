Leipzig

Der Start hat ein paar Tage länger gedauert als angekündigt. Aber jetzt ist Leipzigs Mietspiegelrechner online. Das Rathaus hat ihn auf der Internetseite der Stadt freigeschaltet – und die LVZ das neue Werkzeug sofort getestet. Ergebnis: Er funktioniert ausgezeichnet.

Darum geht es: Mieterhöhungen sind nur bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete zulässig. Dieser Betrag sieht für jede Wohnung anders aus, ergibt sich aus der Lage und Größe, Ausstattung, Zustand und dem Baualter. Alle diese Werte finden sich im Leipziger Mietspiegel, der erst im Juni 2021 aktualisiert wurde. Bisher mussten die Tabellen ausgedruckt, von Hand ausgefüllt und dann ein Taschenrechner bemüht werden. Alles das erspart der neue Mietspiegelrechner der Stadt im Internet.

Für das Baujahr reichen grobe Kategorien

So funktioniert’s: Die Eingabe der Daten der eigenen Wohnung in den Rechner ist kinderleicht. Gestartet wird mit dem Baujahr in groben Kategorien – zum Beispiel „vor 1919“ für ein Gründerzeithaus. Dann folgen Fragen zur Art des Zuhauses, geht es um einen Erstbezug, eine Maisonette oder Souterrain-Wohnung? Bei der Ausstattung muss man nur ankreuzen, was zutreffend ist: Fußbodenheizung, Einbauküche, Handtuchwandheizkörper im Bad und so weiter. Schließlich werden die Größe der Wohnung und die Adresse eingegeben, dem Datenschutz zugestimmt – fertig. Alles zusammen dauerte in einem LVZ-Test fünf Minuten.

Ergebnis zum Ausdrucken: Wer die Berechnung startet, erhält im Handumdrehen seine ortsübliche Vergleichsmiete. Es wird nicht nur der Preis pro Quadratmeter, sondern auch die Gesamtsumme angegeben, außerdem mögliche Spannen nach oben und unten. Das Beste ist: Sämtliche Zuschläge und Abzüge, die für die eigene Wohnung zutreffen, werden kurz und bündig mit dem jeweiligen Teilbetrag noch mal aufgelistet. Dieses Ergebnis lässt sich als PDF speichern sowie ausdrucken.

Lagekriterien ermittelt der Rechner selbst

Das sagen Profis: „Der Mietspiegelrechner der Stadt ist gut gemacht und eine echte Erleichterung für die Leipziger“, lobt Anke Matejka, die Chefin des örtlichen Mietervereins. „Es sind wirklich alle Kriterien enthalten. Man muss die Lagekategorie eines Hauses damit nicht mehr umständlich selbst ermitteln oder genau abschätzen, wie weit entfernt die nächste Straßenbahnhaltestelle oder eine Grünanlage sind. Das nimmt einem alles der Rechner automatisch ab.“ Das Angebot trage zur Vereinfachung bei und senke die Hemmschwelle, sich überhaupt mit dem Thema Mietspiegel zu befassen. Matejka: „Es ist ein Gewinn für Mieter und Vermieter, trägt zu Transparenz und Fairness bei.“

Hier geht’s zum Leipziger Mietspiegelrechner.

PS: Ab Januar 2022 soll in Leipzig eine Mietpreisbremse gelten. Dann dürfte der Preis für freie Wohnungen nur noch maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete gemäß dem Leipziger Mietspiegel liegen.

Von Jens Rometsch