So funktioniert Leipzigs neues Ankommenszentrum – schnellere Hilfe für Geflüchtete

Leipzig

Größer, strukturierter, schneller – das sind die Adjektive für Leipzigs neues Ankunftszentrum. Am Mittwoch um 8 Uhr wird die Registrierungsstelle in der Telemanstraße 9 erstmals ihre Tore für Geflüchtete aus der Ukraine öffnen. Im Vergleich zur bisherigen Dependance im Neuen Rathaus seien die Kapazitäten am neuen Standort verdreifacht, sagte Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD). Schätzungen zufolge werden sich täglich 300 bis 500 Ankommende in der Sporthalle der Gerda-Taro-Schule registrieren lassen können.

Hörning schlug bei der Besichtigung der hergerichteten Halle am Dienstag den Bogen bis zur Namensgeberin, die 1937 im Kampf gegen spanische und deutsche Faschisten ihr Leben verlor. Ab Mittwoch werden nun Geflüchtete aus den ukrainischen Kriegsgebieten in dem Gebäude mit Taros Namen ihr Leben in Leipzig organisieren.

Von Schalter zu Schalter – von Amt zu Amt

Komplex sind die Aufgaben, die in einem Ankommenszentrum zu erledigen sind. Die Registrierung läuft über mehrere Etappen, dabei begeben sich die Geflüchteten auf einen Rundkurs von Schalter zu Schalter. Ist der Corona-Test am Einlass bewältigt, würden die Ankommenden an Lotsentischen empfangen, erklärte Maximilian Zettlitzer, der Chef der neuen Einrichtung. Dort würden erste Formulare ausgefüllt und ein Termin vereinbart.

Im Ankommenszentrum geht es von Schalter zu Schalter zu den einzelnen Behörden. Quelle: André Kempner

Ist dieser erreicht, geht es direkt zur biometrischen Registrierung. Am nächsten Haltepunkt werden dann Adressdaten aufgenommen, anschließend warten Mitarbeitende der Ausländerbehörde am Schalter, wo es Aufenthaltsstatus und sofortige Arbeitserlaubnis gibt. Danach geht es zum improvisierten Sozialamt – bei dem auch finanzielle Unterstützung beantragt werden kann.

„Niemand muss in Leipzig hungern“

„Es geht um Schnelligkeit, damit die Ankommenden an Zahlungsmittel kommen“, betonte Zentrumsleiter Zettlitzer. Viele der Geflüchteten stünden schließlich ohne jegliches Geld da. „Unser Anspruch ist, dass die Leistungen innerhalb von zwei Wochen bezogen werden können.“

Und in der Zwischenzeit? Laut Höring wird bei Bedarf auch schon vor Ort Geld ausgezahlt – so wie bereits in hunderten Fällen in den vergangenen Tagen. „Niemand muss in Leipzig hungern“, versicherte der Bürgermeister.

Auf das improvisierte Sozialamt folgen noch Mitarbeitende aus Jugendamt, Kfz-Zulassungsbehörde und anderen Institutionen. Auch Vertreter von Geldinstituten für die Eröffnung von kostenlosen Konten seien angefragt, hieß es. Zwischendrin sollen Ehrenamtliche beim Übersetzen helfen. Denn gerade das Behördendeutsch stelle für die Ankommenden eine enorme Herausforderung dar, so Zettlitzer.

Wie viele Menschen aktuell in Leipzig schon auf Registrierung warten, ist unklar. Die Lage sei aufgrund der vielfältigen Wege, auf denen Geflüchtete in die Stadt gelangt sind, sehr unübersichtlich. Etwa 2000 Menschen hätten sich bisher im Ankunftszentrum registriert, sagte Hörning. Hinzu kämen noch 2000 Anmeldungen in den Leipziger Erstaufnahmeeinrichtungen.

Von Matthias Puppe