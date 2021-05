So funktioniert der neue „Impf-Finder“ für Hausarzt-Termine in Sachsen

Leipzig

Die Sächsische Landesärztekammer (SLÄK) und der Personaldienstleister Randstad stellen ab sofort ihr neues Corona-Impfportal zur Termin-Vergabe bei Hausärzten bereit. Zunächst liege es allerdings an den Praxen, ihre verfügbaren Impfdosen in die Datenbank einzupflegen, erklärte Randstad-Sprecherin Bettina Desch. „Erst danach werden die Menschen dort Termine für sich finden können.“

Randstad hat den „Impf-Finder“ in einer Web-Version und als App für Smartphones entwickelt und stellt das Portal bundesweit kostenfrei zur Verfügung. Die Variante für Android-Handys lässt sich bereits herunterladen, die iPhone-Version soll bald folgen. Die SLÄK wirkte bei der Entwicklung beratend mit und informierte nun jene 40 Praxen über das neue Instrument, die Anfang April auch schon am Pilotprojekt der hausärztlichen Corona-Impfung teilgenommen hatten. „Es ist ein Angebot, das ich für ausgesprochen praktisch halte“, sagt Patricia Klein, Ärztliche Geschäftsführerin der SLÄK. „Wir müssen sehen, wie es angenommen wird.“

Ziel ist, dass sich Menschen auf der Suche nach einer Corona-Impfung kurzfristig über freie Termine in ihrer Nähe schlaumachen können. Sie geben dafür lediglich ihre Postleitzahl ein und geben an, welcher Impfstoff für sie infrage kommt. Andere Daten werden nicht abgefragt. Wenn das Programm Übereinstimmungen mit Impf-Angeboten aus Hausarzt-Praxen findet, erhält man Termin-Angebote. Wer dann zugreift, bekommt einen QR-Code: die Eintrittskarte zur Impfung. Bislang ist jedoch für Sachsen kein einziger Eintrag zu finden.

Bei der SLÄK wie auch bei Randstad rechnen sie damit, dass die Stunde des „Impf-Finders“ kommt, wenn nach jetziger Planung im Juni die Impf-Priorisierung wegfällt. „Aber schon heute berichten manche Hausärzte, dass sie auf ihren Astrazeneca-Dosen sitzen bleiben“, sagt Klein von der SLÄK. „Anderswo stehen die Menschen Schlange, um Astrazeneca zu bekommen.“ Wer sich die App auf sein Smartphone lädt, erhält eine Push-Nachricht, wenn in Reichweite der eigenen Postleitzahl neue Impf-Angebote eintrudeln.

Portal soll auch die Telefonleitungen entlasten

Hausärzte haben zudem die Möglichkeit, ihr Angebot nicht völlig freizugeben, sondern bestimmten Patienten einen Gruppen-Code zu schicken, unter dem sie sich anmelden können. „Dann sind die Telefone in den Arztpraxen nicht mehr ständig besetzt“, hofft Randstad-Sprecherin Desch. Auch für Impfungen durch die Betriebsärzte in den Unternehmen eigne sich das Portal aufgrund des weitreichenden Datenschutzes. Man habe dabei insbesondere an die oftmals großen Firmen gedacht, denen Randstad Zeitarbeitskräfte vermittelt.

Die Erfahrung im „Match-Making“ – Leute zusammenzubringen – habe den Personaldienstleister auf die Idee gebracht. Nach eigenen Angaben fließt ein sechsstelliger Euro-Betrag in das Projekt – ohne Gewinnabsicht. „Für uns ist es kostenfrei“, freut sich Klein vom SLÄK, „und unsere Ärzte und Patienten könnten davon profitieren. Also war es keine Frage, dass wir mitmachen.“

Impf-Finder im Internet: digitalfactory.randstadservices.com/ImpfFinder/

Von Mathias Wöbking