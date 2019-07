Leipzig

Der Konfuzius-Kindergarten in der Leipziger Südvorstadt hat angekündigt, mit Rücksicht auf ihre muslimischen Kinder künftig auf Schweinefleisch im Speiseplan verzichten zu wollen, verursachte einen Aufschrei bis in die höchsten politischen Ränge, und ruderte schließlich zurück. Ob mittags in der Kita Jägerschnitzel oder Gemüsebolognese auf den Plastikteller kommen soll, wurde binnen Stunden zu einer identitätsrelevanten Grundsatzfrage. In den meisten Leipziger Tageseinrichtungen ist Ganze aber gar kein Thema.

Drei Optionen auf der Speisekarte

Denn ob ihre Kleinen mittags in der Kita Schweinefleisch vorgesetzt bekommen oder nicht, das können die Eltern in vielen Leipziger Kindertagesstätten seit Jahren selbst entscheiden. In der städtischen Kita in der Spinnereistraße etwa stehen drei Menü-Varianten zur Auswahl: klassisch, vegetarisch oder ohne Schweinefleisch. Die Eltern können grundsätzlich über den Essensplan entscheiden, andernfalls haben die Kinder jeden Tag neu die Wahl. Und damit ist die städtische Einrichtung keine Ausnahme. Auch in den 14 Tagesstätten der Volkssouveränität hat sich dieses Konzept vor vielen Jahren durchgesetzt, sagt Pressesprecher Martin Gey: „Die Eltern haben in unseren Einrichtungen bereits seit über zehn Jahren die Möglichkeit, für ihre Kinder zwischen vegetarischen und nicht-vegetarischen Varianten zu wählen.“ Auch im Leipzig International Kindergarten ist die Auswahl zwischen drei Menüs kein Novum mehr.

Zwei Leipziger Kitas erwägen Schweinefleisch vom Speiseplan zu nehmen – eine gute Idee? Sollte sich der Speiseplan einer Kita an der religiösen Ausrichtung der Familien orientieren? Ja. Nein. Das ist mit egal. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Zwei Leipziger Kitas erwägen Schweinefleisch vom Speiseplan zu nehmen – eine gute Idee? Zwei Leipziger Kitas erwägen Schweinefleisch vom Speiseplan zu nehmen – eine gute Idee? So haben unsere Leser abgestimmt Ja.

Nein.

Das ist mit egal. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Auswahl auf Kosten von Qualität

Das tägliche Angebot von drei verschiedenen Menüs ist dabei natürlich nur unter einer Prämisse möglich: niedrige Preise und demzufolge eine mittlere Qualität des Essens. Hochwertige Lebensmittel sind bei den herkömmlichen Kita-Caterern eher nicht zu erwarten. Was das betrifft, kann der Waldorfkindergarten in Mockau anders aufwarten: Hier bekommen die Kinder ausschließlich biologische Zutaten vorgesetzt, die Wahl lässt man den Eltern hier nicht: Das Essen ist immer vegetarisch. Nur einmal in der Woche, da gibt es Fisch.

Von afs